Mourinho «dérangé» et «détruit» par la défaite de Tottenham à Sheffield United

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il avait été « dérangé » et « détruit » par manque de volonté de son équipe lors de la défaite de jeudi à Sheffield United.

Les Spurs ont été battus 3-1 à Bramall Lane dans un match éclipsé par la controverse VAR, car les visiteurs se sont vu refuser un égaliseur en première mi-temps lorsque Lucas Moura a manipulé le ballon après avoir été victime d’une faute lors de la préparation de la frappe de Harry Kane.

Bien que Kane ait marqué un but de consolation tardif, cela n’a pas masqué une performance lamentable de Tottenham et avant le match à domicile de Premier League lundi contre Everton, Mourinho n’a pas caché sa déception lors de sa septième défaite en 20 matches de championnat depuis qu’il a succédé à Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur-chef des Spurs. en novembre.

« Je dois admettre que j’aime travailler avec les gars pendant cette période de quarantaine et lorsque nous avons commencé à travailler ensemble », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Ils étaient fantastiques, phénoménaux dans leur engagement et leur professionnalisme. J’adore ça. J’étais vraiment content de beaucoup de choses dans les matchs contre United et West Ham, et j’ai été décevant pour moi le match contre Sheffield.

« Je refuse de parler à nouveau de la situation extraordinaire qui s’est produite dans le jeu et l’une des raisons pour lesquelles je refuse d’en parler davantage est parce que je n’étais pas satisfait de ce que j’ai vu. Il y avait beaucoup dans le jeu, il y avait une possibilité de raccourcir les distances aux positions de la Ligue des champions, il y avait la possibilité d’être plus stable pour le combat de positions de la Ligue Europa.

« Je croyais à l’évolution de l’équipe et je pensais que d’un point de vue du désir, ils en mettaient plus que nous. C’est quelque chose qui me dérange. C’est quelque chose que je ressens, je ne sais pas, c’est ma façon d’être – – c’est quelque chose qui me détruit un peu à l’intérieur parce que je pense que la dernière chose dans le football est quand vous avez le sentiment que vous le pouvez, vous devriez faire plus.

« Je dis toujours que ce n’est pas un problème pour moi de perdre parce que mon adversaire est meilleur, parce que mon gardien a fait une grosse erreur, parce que mon attaquant a raté deux occasions avec un but ouvert, parce qu’un gars a raté un penalty à la dernière minute.

« Ce n’est pas un problème pour moi de faire face aux erreurs et aux défaites. C’est un problème pour moi de faire face aux défaites quand mon sentiment était que nous pouvions faire plus, beaucoup plus. Donc en ce moment, je ne suis pas heureux.

« Après [Monday] nous avons six matchs à jouer et avant la période des vacances, qui est normalement une période de vacances pour les joueurs mais pas pour nous les entraîneurs, car c’est une période où nous analysons tout et essayons de prendre les meilleures décisions face à l’avenir. Mais nous avons six matchs à jouer et nous devons nous battre pour chaque point. «

Dele Alli est un doute pour le match contre Everton en raison d’un problème aux ischio-jambiers qui, selon Mourinho, est un problème de longue date qui inquiète les médecins du club.

« [There was] quelque chose aujourd’hui à l’entraînement avec Dele Alli « , a déclaré Mourinho.

« Quand je dis quelque chose, c’est parce que je ne pense pas que ce soit grand et je ne sais pas vraiment ce que c’est. La mauvaise chose à propos d’une conférence de presse 48 heures avant le match est qu’il y a encore une session demain donc vous ne pouvez pas savoir s’il est disponible ou non.

« [It is his] tendon. C’est quelque chose avec lequel il a eu des problèmes dans le passé, au cours des saisons précédentes, même au début de la saison. C’est toujours quelque chose qui fait réfléchir le service médical. Nous pensons tous que ce n’est pas important et si vous me demandez en ce moment, je dirais qu’il sera disponible. Mais je ne sais pas. «