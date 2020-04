Napoli annonce le remboursement de ses billets pour le Camp Nou

Avant que l’état d’alarme ne soit décrété en Espagne et en Italie, le différend de la partie Retour en Ligue des champions entre le Barça et Naples au Camp Nou il était toujours debout. En fait, la première mesure prise avant la suspension a été la fermeture des tribunes et il a été décidé que le match se jouerait à huis clos.

14/04/2020

Le à 18:56

CEST

Alex Carazo

De nombreux fans de l’équipe italienne déjà avait acquis l’entrée pour assister au match à Barcelone dans la zone de visite, grâce aux moyens fournis par Naples. Pour ces «tiffosi», l’équipe napolitaine a annoncé qu’il chercherait des solutions pour obtenir un remboursement argent total pour vos billets.

La date limite pour demander la rentrée du prix du billet a commencé aujourd’hui, Le 14 avril, et à travers les médias officiels du club ont annoncé à leurs partisans que Ils avaient déjà fait une demande de remboursement.

Da oggi i rimborsi dei biglietti per il settore ospiti di Barcellona-Napoli https://t.co/W1Un4mapB8

– Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 avril 2020

Ils ont émis un libérer dans lequel ils ont expliqué qu ‘”ils informent leurs fans qu’ils ont fait une demande régulière de remboursement des billets pour le secteur des visiteurs à Barcelone-Naples via la procédure en ligne disponible ces derniers jours sur le site officiel du club”. En outre, ils ont signalé que l’argent sera payé dans les 30 prochains jours.