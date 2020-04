Neymar a prévu de se moquer de la célébration du Haaland avant le PSG Dortmund Marquinhos

Julien Laurens défend le style de vie de Neymar en le comparant à Ronaldinho qui a vécu de la même manière et a eu du succès.

Julien Laurens dit que le PSG devrait essayer de conserver Mauro Icardi avec Edinson Cavani susceptible de partir en transfert gratuit.

L’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar avait prévu de se moquer de la célébration d’Erling Haaland avant leur affrontement en huitièmes de finale de Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, selon son coéquipier Marquinhos.

Le PSG a progressé en quart de finale avec une victoire 2-0 sur la Bundesliga au Parc des Princes pour l’emporter 3-2 au total.

– Diffusez de nouveaux épisodes de ESPN FC du lundi au vendredi sur ESPN +

– Diffusez chaque épisode de 30 pour 30: histoires de football sur ESPN +

Neymar a marqué le premier but et s’est moqué de la célébration “Zen” de Haaland et le défenseur du PSG Marquinhos a déclaré que l’attaquant l’avait prévu avant le match.

“Il aime ça”, a déclaré Marquinhos à la chaîne YouTube Desimpedidos. “Neymar n’est pas seulement un joueur de football, il n’a pas peur et répond toujours aux provocations.

“Après son but, je lui ai demandé s’il avait tout retiré. Il m’a prévenu, je lui ai dit d’attendre la fin du match, mais il m’a dit de le laisser et de ne pas l’arrêter.”

Après le match, les joueurs du PSG ont mis en ligne des vidéos de toute l’équipe se moquant de la célébration de Haaland dans le vestiaire.

L’équipe a répondu à une publication sur les réseaux sociaux avec une image de Haaland avec la légende: “Ma ville, pas la vôtre.” Il a été suggéré que Haaland l’a posté mais il s’est avéré plus tard que la légende était fausse.

Haaland avait marqué les deux buts au match aller et célébré son deuxième en faisant semblant de méditer. Après le match aller, il a révélé pourquoi il avait adopté une pose “zen”.

Le PSG, l’Atalanta, l’Atletico Madrid et le RB Leipzig se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions avant que la compétition ne soit suspendue indéfiniment en raison de la crise des coronavirus.