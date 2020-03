Neymar dépasse le PSG contre Dortmund

Le PSG s’accroche à Neymar pour vaincre l’adversaire 2-1 contre le Borussia Dortmund intégré dans la première étape des phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Avec le substitut Mbappé, affecté par une image d’angine de poitrine qui l’a même conduit à passer le test du coronavirus, qui s’est révélé négatif, la star brésilienne a jeté l’équipe derrière son dos C’était le premier but du match lors du match retour.

03/11/2020 à 21:41

CET

SPORT.es

C’était la 28e minute quand Ney a lancé dans une plaque à l’intérieur de la boîte dans un coin pour faire le score 1-0 qui passe momentanément à la boîte de Tuchel. L’équipe de la capitale a clairement pris possession tandis que Dortmund attendait leurs options contraires. Jusqu’à présent, il n’y avait pas eu trop d’occasions. Un seul de Cavani, très clair, que Bürki a sorti avec un pied miraculeux.

Le «10» du PSG est entré en jeu un peu en première mi-temps et a fait l’objet de plusieurs fautes. En fait, dans l’un d’eux provient du coup franc qui a provoqué le coin de but et dans une précédente, il a fait peur avec une mauvaise chute dans l’épaule droite.