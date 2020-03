Neymar et Mbappe en tête du PSG pour se moquer de la célébration de Haaland

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a clairement bouleversé le PSG, et Neymar et Kylian Mbappe en particulier, mais ils ont pris leur revanche mercredi soir.

Le Toe Poke Daily est là tous les jours pour vous présenter toutes les histoires les plus étranges, le contenu viral le plus excentrique et le top trolling qu’Internet a à offrir, en un seul endroit.

Le Paris Saint-Germain a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions 3-2 au total avec une victoire 2-0 au match retour contre le Borussia Dortmund dans un stade vide du Parc des Princes, mais ce sont leurs célébrations qui ont attiré le plus l’attention.

Haaland avait marqué deux fois au match aller et a célébré son deuxième en faisant semblant de méditer. Après le match aller, le joueur de 19 ans a révélé pourquoi il avait adopté une pose «zen».

“J’aime beaucoup la méditation”, a déclaré Haaland à Esporte Interativo. “Cela me fait me sentir calme et me donne la tranquillité. C’est pourquoi je célèbre parfois comme ça quand je marque.”

Le PSG a donc décidé de récupérer le sien de la seule façon dont il sait comment les équipes se sont à nouveau réunies …

Neymar a été le premier à lancer les choses avec une fouille subtile après avoir marqué avec une tête de plongée bien placée d’un centre d’Angel Di Maria à la suite d’un corner.

Neymar a vraiment copié la célébration du but de Haaland après avoir donné la tête au PSG 😳 pic.twitter.com/XAyPEyS6aN

– ESPN FC (@ESPNFC) 11 mars 2020

Mais les choses sont devenues progressivement moins subtiles après le match. Toute l’équipe du PSG a clairement indiqué quelle était son intention.

L’escouade du PSG troque Erling Braut Haaland en masse après avoir éliminé Dortmund ce soir. (RMC) pic.twitter.com/R6inCKULiu

– Get French Football News (@GFFN) 11 mars 2020

Le défenseur Presnel Kimpembe l’a ensuite montré aux fans à l’extérieur du sol.

Kimpembe a fait sa meilleure impression de Haaland.

Mbappe s’impliquant également sur les réseaux sociaux par la suite.

. @ KMbappe et le PSG ont célébré la signature d’Erling Haaland dans les vestiaires 👀 pic.twitter.com/SVpheH6ZXY

– ESPN FC (@ESPNFC) 11 mars 2020

Et enfin, Neymar, avec sa propre équipe de conception graphique en interne, a coincé le couteau final.