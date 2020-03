Neymar revient sur Marcus Rashford de Man Utd sur Instagram

La publication Instagram de Marcus Rashford ne s’est pas trop bien déroulée avec Neymar (.)

Neymar n’était pas fan du dernier post de Marcus Rashford sur Instagram après avoir célébré l’anniversaire de l’impressionnant retour de Manchester United contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Le 6 mars de l’année dernière, United a scellé une victoire 3-1 contre le PSG pour sortir de la Ligue des champions et se qualifier pour les quarts de finale.

Après le doublé de Romelu Lukaku en première période, Rashford a marqué un penalty dans le temps additionnel pour achever le revirement de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Neymar, qui a raté le match à cause d’une blessure, le regardait avec horreur depuis la ligne de touche.

Et l’international brésilien est évidemment toujours contrarié par l’effondrement du PSG à en juger par sa réponse au post Instagram de Rashford.

Rashford a posté une photo de lui frappant le penalty décisif avec la légende: “6 mars 2019. Quelle nuit.”

Mais Neymar a simplement répondu: “F ****** nuit.”

Neymar est toujours furieux de la sortie du PSG aux mains de Manchester United (Instagram)

Rashford est actuellement exclu d’une blessure au dos, mais Solskjaer espère que l’attaquant pourra revenir pour United avant la fin de la saison.

‘Comme [with] n’importe quel joueur, il veut être en forme le plus rapidement possible et jouer le plus tôt possible », a déclaré le manager de United cette semaine.

«Si cela signifie jouer en avril, s’il sera en forme pour nous vers la fin de la saison, fantastique. Si cela prend plus de temps, cela prend plus de temps.

“Nous devons juste être prudents avec ça parce que Marcus va jouer ici pendant de très nombreuses années.”

«Les scans étaient encourageants. Il travaille maintenant dans le gymnase et dans la piscine, et il se déplace mieux. Il est dans et autour de l’endroit. C’est comme la longueur d’un morceau de corde? C’est difficile.’

