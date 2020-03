Nouveau calendrier des matches de Ligue des Champions

Malgré le ralentissement du football dans le monde, qui a transcendé toutes les catégories pour avoir un impact sur les clubs et les équipes, L’UEFA a déjà déterminé quand nous pourrons assister à la finale de la Ligue des champions. Ainsi, la plus haute instance de football européen a défini que le 27 juin Ce sera le jour où nous assisterons au couronnement de la meilleure équipe du continent, nous savons donc déjà quel mois civil mettre en avant. Cependant, la question doit être posée: Quand auront lieu les matchs des phases précédentes?

En ce sens, il est impératif de noter que les huitièmes de finale de la compétition se sont déroulés au milieu, avec quatre réunions n’ont pas encore eu lieu. Pour le moment, l’organisation n’a pas précisé les dates auxquelles les matches restants de l’étape en cours seront entièrement disputés, ni localisé les matches de quart de finale et de demi-finale, donc toute estimation ou projection ne serait pas officielle. .

LA LIGUE DES CHAMPIONS, EN ATTENTE DE RENCONTRER SES CONCURRENTS

Actuellement, Leipzig, Atalanta, PSG y Athlète de Madrid sont les clubs qui sont classés à la prochaine instance de la compétition. Pour avancer, Tottenham, Valence, Dortmund et, plus particulièrement encore, Liverpool, derniers champions du tournoi, ont été battus, c’est pourquoi de plus en plus de noms sont réduits à envisager de remporter la plus haute reconnaissance du football interclubs européen.

Aussi, Manchester City (2) – (1) Real Madrid, Juventus (0) – (1) Lyon, Barcelone (1) – (1) Napoli y Bayern (3) – (0) Chelsea Ce sont les huitièmes de finale qui doivent encore être joués, ayant tous les premiers mentionnés comme futurs locaux lors du match retour. Ainsi, le seul marqueur qui se révèle décisif est celui qui existe entre les Bavarois et les bleus, tandis que les autres résultats, bien qu’ils permettent de projeter un favori, sont suffisamment ouverts pour rendre chaque match plus qu’attrayant.