nouvelles aujourd’hui | Clés par lesquelles l’Atlético a éliminé Liverpool en Ligue des champions | Ligue des champions

Le défenseur uruguayen de l’Atlético de Madrid, José María Giménez, a déclaré que l’une des choses “avait motivé” l’équipe à battre Liverpool (2-3) lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, leur dernier match avant La suspension due au coronavirus était que beaucoup de gens “les voyaient dehors”.

“Je pensais que nous allions passer et plus avec le match que nous avions joué sur notre terrain. Les gens nous ont donné et je pense que c’est l’une des choses qui nous a le plus motivés à jouer”, a déclaré Giménez dans une vidéo publiée par le club rojiblanco.

Le défenseur uruguayen a rappelé ces sentiments dans une conversation particulière qu’il a eue par vidéoconférence avec Diego González, un membre de 12 ans du club de l’Atletico, avec qui il a contacté pour le féliciter pour son anniversaire.

Lors de la conversation avec le jeune fan d’athlétisme, qu’il a félicité et lui a recommandé de ne pas rater le rythme d’étude pendant son séjour à la maison pour les mesures de confinement pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19, le footballeur uruguayen a expliqué ses sentiments. Dans le match.

“Je suis entré dans les 15 dernières minutes, mais le désir que je devais jouer, de voir les coéquipiers courir, l’atmosphère d’Anfield Road était brutale et je ne vous ai même pas parlé de la victoire. Un cadeau pour nous tous, qui avons eu des moments difficiles, nous n’abandonnons jamais “, a déclaré Giménez.

Aux questions du jeune fan de rojiblanco, le défenseur uruguayen a approfondi ses expériences avant cette rencontre contre l’actuel champion d’Europe, auquel son équipe est arrivée avec un maigre revenu 1-0 réalisé lors du match aller de la Wanda Metropolitano.

“La veille, je me souviens de beaucoup d’anxiété, de nervosité, nous savions que ça allait être un match très difficile, ils l’ont montré en Espagne quand ils sont venus, ils avaient le ballon tout le temps, nous contrôlions bien, et nous savions qu’avec la poussée de leur peuple nous allions avoir du mal. Mais nous avons une équipe incroyable, nous sommes une équipe très jeune et cela nous donne beaucoup de force “, a-t-il expliqué.

Avec le ballon en mouvement, Giménez se souvient de “beaucoup d’anxiété” lors de son expérimentation depuis le banc, car il n’est entré sur le terrain qu’en prolongation. “Et encore plus quand ils marquent deux buts, puis nervosité, mais quand nous marquons le but, l’autre, la nervosité se calme, vous commencez à jouir, à ressentir une immense joie, et quand le match s’est terminé, nous avons célébré parce que c’était une victoire que nous savions que Cela allait nous coûter cher “, a-t-il ajouté.

“Beaucoup de gens nous ont vus dehors, mais nous avons fait confiance et nous nous sommes accrochés à ceux qui croyaient en nous et nous nous sommes battus avec la force de ces personnes”, a insisté le défenseur uruguayen.