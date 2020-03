Nouvelles de Liverpool: Kieran Trippier répond aux fouilles de Jurgen Klopp à l’Atletico Madrid

Kieran Trippier a répondu aux fouilles de Jurgen Klopp à l’Atletico Madrid (Photos: .)

Kieran Trippier a riposté à Jurgen Klopp après que le manager de Liverpool ait critiqué la tactique de l’Atletico Madrid.

Après la défaite de Liverpool contre le club espagnol en Ligue des champions, Klopp a demandé pourquoi l’Atletico n’était pas en mesure de jouer au «football approprié» sous Diego Simeone.

“Ils pouvaient jouer au football, mais ils sont au fond de leur propre moitié et ont des contre-attaques”, a déclaré Klopp après que l’Atletico ait atteint les quarts de finale de la compétition avec une victoire globale de 4-2.

Répondant à Klopp et aux experts qui ont remis en question les tactiques de l’Atletico, l’ancien défenseur de Tottenham Trippier a déclaré au Daily Mirror: “Si vous allez là-bas et que vous vous retrouvez face à face avec Liverpool, vous allez être battu 6-0.

«Je ne sais pas ce que les gens attendent. Vous voyez des experts se plaindre parce que nous nous sommes défendus, mais s’attendaient-ils à ce que nous allions jouer au football offensif, en particulier avec Liverpool jouant comme ils le font actuellement?

«Vous devez y aller avec un plan et nous l’avons fait. Nous avons dû défendre, mais le plus important est que nous ayons remporté la victoire.

«Nous savions qu’ils exploseraient en raison de la pression qu’ils auraient appliquée et de la quantité d’énergie qu’ils auraient mise dans le jeu.

«Nous savions qu’ils ralentiraient. Cela nous a pris plus de 100 minutes, mais nous avons gagné 3-2. Les gens peuvent se plaindre autant qu’ils le souhaitent, mais nous pensions que c’était nécessaire pour ce type de jeu.

«En vieillissant, cela a cessé de me déranger. Liverpool n’a pas raté ses chances et nous les avons battus dans les deux jambes. Ça a marché et c’est ça le football. »

L’Atletico Madrid a battu Liverpool 1-0 à domicile au match aller avant de remporter une victoire 3-2 à Anfield pour éliminer les titulaires de la Ligue des champions.

Klopp a félicité l’Atletico pour sa victoire mais a déclaré: «Il est si difficile de jouer une équipe comme celle-ci.

«Je ne comprends pas la qualité qu’ils ont à jouer à ce genre de football. Je ne comprends pas ça. Mais le gagnant a toujours raison.

«Quand je vois des joueurs comme Llorente, Koke, Saul… ils pouvaient jouer au football, mais ils se tenaient profondément dans leur propre moitié et avaient des contre-attaques.

“Mais ils nous ont battus alors nous acceptons cela et les félicitons.”

