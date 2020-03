Nouvelles sur le coronavirus: le «Final Four» serait le système de l’UEFA pour les champions | Ligue des champions

La crise du coronavoirus covid-19 a les responsables des grands tournois mondiaux en tête, essayant de trouver la solution la plus juste et la plus opérationnelle pour mettre fin à la saison.

Ce mardi, il y aura une réunion de vidéoconférence à laquelle participeront des représentants des 55 fédérations qui font partie de l’UEFa pour prendre des décisions concernant la Ligue des champions, la Ligue Europa et l’Euro 2020.

et dans ce document, selon le journal AS de España, ils discuteront d’un système innovant pour terminer les huitièmes de finale et choisir un champion pour les tournois de club.

Selon la source, c’est la formule du «Final Four», un système final à l’américaine, où les quatre meilleurs disputeront les trophées dans les mêmes villes.

L’idée est que les huitièmes de finale, dans lesquels il manque des matchs, se déroulent, même si c’est à huis clos, et font rapidement un tirage au sort pour la phase suivante qui aurait un match unique, soit sur terrain neutre soit sur le terrain de l’un des deux opposants, en fonction de l’évolution de la pandémie.

Ce système serait identique pour la Ligue des champions et pour la Ligue Europa et conserverait les sites d’Istanbul et de Gdansk pour les finales, comme prévu.

Pour cela, il est essentiel de reporter l’Euro 2020, une décision qui semble presque inévitable au vu des circonstances, puisque le mois de compétition en équipe nationale est nécessaire pour que les autres calendriers soient respectés. De toute évidence, il est également nécessaire que la FIFA reconsidère le report de la Coupe du monde des clubs à 2021.