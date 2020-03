“Oblak est comme Messi pour Barcelone, décisif”

03/12/2020

Le à 00:58

CET

SPORT.es

Visiblement excité Simeone aux microphones Movistar + après le match. Une intervention dans laquelle il a salué le rôle de son gardien de but, un joueur clé aujourd’hui contre Liverpool. «Oblak est aussi important que Savic, Felipe & mldr; Nous avons un archer qui est le meilleur du monde. La même chose arrive à Barcelone avec Messi qui résout les jeux. Nous avons un archer qui est très important, déterminant, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les clés du match, l’entraîneur rojiblanco a été clair: “Le football, une partie importante est toujours à la recherche des difficultés que le rival peut avoir et à responsabiliser ceux que nous avons& rdquor;.

Simeone Il était satisfait du résultat du match malgré le fait qu’il se soit remorqué après le but de Wijnaldum. “Je suis heureux pour l’équipe et le club d’être à nouveau parmi les huit premiers en Europe, un match pour l’histoire contre un rival extraordinaire, très fort & rdquor;”, a-t-il commenté

“Une émotion qui ne se décrit pas”

Sans aucun doute, l’un des protagonistes de la nuit était Marcos Llorente qui est entré en seconde période pour remplacer Diego Costa. Le Madrilène a été l’auteur des deux premiers buts qui ont mis le lien face à face pour Simeone. “Quand les matchs atteignent les dernières minutes comme ça, ils sont serrés, nous souffrons beaucoup et nous marquons un but, un autre, la victoire a meilleur goût”, a-t-il déclaré aux micros Movistar +.

“Nous ne savons pas où tenir notre plafond, de souffrir comme nous l’avons fait aujourd’hui, par exemple. L’équipe a fait un travail incroyable, nous avons défendu tout le monde à mort et quand toute l’équipe s’implique, ces choses se produisent “, a-t-il analysé. Concernant sa contribution sous la forme de deux objectifs, il a déclaré que c’était un”émotion qui ne peut être décrite“

Avec la cravate dans le sac, le Simeone ils pensent déjà à League. “Je suis très heureux, nous sommes tous heureux de la passe, il y a beaucoup de travail dans la ligue et nous sommes très forts pour continuer”, a déclaré Llorente.

Pour sa part, Joao Felix Il a reconnu qu’ils avaient “beaucoup” souffert contre Liverpool et devaient travailler à la limite de leurs forces, donc ils se sont retrouvés très fatigués mais satisfaits d’un combat qui “ça valait le coup“

“Nous avons beaucoup souffert et beaucoup travaillé, nous sommes tous très fatigués mais ça valait le coup“L’étoile rouge et blanche a déclaré à Movistar + après le match, qui a annoncé qu’ils” se battront pour plus et avanceront “à l’avenir.

A souligné le grand rôle du gardien de but slovène Jan Oblakqui, selon lui, est “très sûr“Cela les aide” beaucoup “et aujourd’hui a été” fondamental “dans la victoire, et a réduit leur Marcos Llorente qui était le premier but car il venait de faire son travail et c’était son partenaire qui “a fait le reste“et a marqué un grand but.