Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund – Rapport de match de football – 11 mars 2020

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions 3-2 au total avec une victoire 2-0 au match retour contre le Borussia Dortmund dans un stade vide du Parc des Princes mercredi.

L’équipe de Ligue 1 était confrontée à la perspective d’une nouvelle campagne décevante en Europe après avoir perdu 2-1 à Dortmund, mais les buts de Neymar et Juan Bernat en première mi-temps ont été garantis par une nuit étrange à Paris.

Plus de 3000 ultra fans se sont rassemblés près du Parc des Princes avant le coup d’envoi après avoir été autorisés par la police – les manifestations étant considérées comme une exemption à l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 alors que les autorités françaises tentent de contenir le coronavirus, qui a infecté 2281 personnes et tué 48.

Ils ont allumé un feu d’artifice et leurs chants pourraient être entendus dans le stade. “Notre seul virus est Paris SG”, disait une bannière dans l’arène vide.

“C’était un match parfait”, a déclaré le défenseur central Marquinhos, qui a organisé la défense du PSG avec Presnel Kimpembe. “Nous devons maintenant garder le même état d’esprit pour le reste de la compétition.”

Le PSG était sans capitaine Thiago Silva, qui ne s’était pas complètement remis d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Kylian Mbappe a commencé sur le banc après avoir souffert d’un mal de gorge qui l’a conduit à subir un test de dépistage du coronavirus avec des résultats négatifs.

Neymar, qui semblait se blesser à l’épaule au début du match, a ouvert le score à la 28e minute avec une tête de plongeuse bien placée d’un centre d’Angel Di Maria suite à un corner.

Bernat a récolté un deuxième but improbable juste avant la mi-temps suite à un mouvement rapide du PSG – l’ancien homme du Bayern Munich redirigeant très légèrement un centre de Pablo Sarabia bas devant Roman Burki et dans le filet éloigné.

Pousser et bousculer entre les équipes s’ensuivit après un dur défi sur Neymar en marge, mettant en évidence une nuit frustrante pour les Allemands en France – la nouvelle signature Emre Can recevant un carton rouge pour avoir poussé le Brésilien après un échange verbal.

Le match s’est joué à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus en Europe, le gouvernement français annonçant dimanche soir une interdiction illimitée des rassemblements de plus de 1000 personnes.

Après le match, le manager du PSG, Thomas Tuchel, a déclaré: “L’ambiance était bonne dans le bus et quand nous sommes arrivés avec les ultras. Cela a créé une bonne ambiance dans le bus et nous chantions ensemble. C’était spécial.

“J’ai dit aux gars avant le match que c’était exactement l’atmosphère, l’état d’esprit et l’énergie avec lesquels je voulais que nous jouions. Le football est une relation entre les spectateurs et l’équipe – il crée une énergie spéciale.

“J’ai vu les fans après le match. Le milieu de match a été un peu plus difficile car j’étais totalement concentré. J’étais là après et c’était pour eux. Le football est pour les fans, les spectateurs – ceux qui aiment ce match.”

Les champions de Ligue 1 ont dépassé les 16 derniers après des sorties douloureuses à la même étape au cours des deux dernières années. Ils ont laissé échapper un avantage de 4-0 lors d’une défaite globale de 6-5 contre Barcelone en 2017 et ont perdu contre Manchester United lors des buts à l’extérieur après avoir battu l’équipe anglaise 2-0 à Old Trafford il y a 12 mois.

Le PSG a connu une série impressionnante de succès nationaux depuis que Nasser Al-Khelaifi et Qatar Sports Investments ont repris le club en 2011, mais n’ont jamais remporté la Ligue des champions.

Après le match, les joueurs du PSG ont grimpé sur un stand du Parc des Princes surplombant la rue où des milliers de fans les attendaient. L’attaquant brésilien Neymar a fondu en larmes lorsque ses coéquipiers ont applaudi les supporters lanceurs de flammes du haut du stand d’Auteuil.

“Nous avons des valeurs et nous avons du caractère”, a déclaré Marquinhos. “Nous avons entendu les fans, nous les avons vus avant le match, je n’avais jamais vu ça avant.

“C’est le football, c’est la passion, c’est pour cela que nous sommes ici.”