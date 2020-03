Pour le coronavirus, la Juventus vs Lyon se jouerait sur terrain neutre

La propagation croissante de coronavirus en Italie, il a dans le débat la réalisation du match entre le Juventus et le Lyon Olympique de la Ligue des champions.

Le gouvernement italien a déclaré que les affrontements en Lombardie, en Vénétie et en Émilie-Romagne, en plus des provinces de Savone et de Pesaro-Urbino, devraient se jouer à huis clos jusqu’au 8 mars.

Il a également interdit aux fans de ces régions de se rendre aux matchs à domicile dans le reste du pays.

Pour cette raison, le président de Lyon, Salles de classe Jean-Michel, se dit préoccupé par la réunion de retour des huitièmes de finale de la Champions, lors d’un entretien avec ‘L’Équipe’.

“Nous voyons les événements, qui, je l’espère, sont positifs. Nous sommes ouverts aux décisions de l’UEFA, mais, dans le pire des cas, si nous devons jouer de façon neutre, nous le ferons. L’UEFA décidera, mais il y a eu de nouveaux événements depuis première étape. “

«L’équipe de la Juventus U23 est en quarantaine. Il y a du souci pour quatre joueurs et ils s’entraînent avec l’équipe principale. J’espère que de bonnes nouvelles arriveront et, dans le pire des cas, nous ne devons pas ignorer que nous pourrions jouer sur un terrain neutre “, a-t-il ajouté.

Le match entre le Juventus et Olympique de Lyon Il est prévu pour le 17 mars. Le nombre de décès dus au coronavirus en Italie est passé à 34, alors que le nombre de cas confirmés était de 694.

Juventus Il a déclaré dans un communiqué que le choc de la Coupe d’Italie mercredi à domicile contre l’AC Milan se jouerait avec le public.

“(…) La Juventus-Milan se jouera au stade Allianz et sera ouverte aux supporters, à l’exception de ceux résidant dans les régions de Lombardie, de Vénétie et d’Émilie-Romagne, ainsi que dans les provinces de Savone et Pesaro-Urbino “.

Jusqu’à présent, 10 matchs de série A ont été reportés au cours des deux dernières semaines, et la ligue préfère suspendre les matchs au lieu de jouer à huis clos.

Le journal Corriere dello Sport a déclaré lundi que cinq des 10 matchs de la série A le week-end prochain devraient être annulés ou joués à huis clos: Atalanta-Lazio, SPAL-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona-Napoli et Bologna- Juventus