Pourquoi Neymar et les joueurs du PSG se sont moqués d’Erling Haaland après leur victoire en Ligue des champions

Les joueurs de Neymar et du Paris Saint-Germain ont fait sensation en se moquant d’Erling Haaland après leur victoire sur le Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi soir.

Les buts de Neymar et Juan Bernat ont assuré une victoire 2-0 au PSG pour réserver leur place en quart de finale de la Ligue des champions.

Mais après le match, les joueurs du PSG ont frappé Haaland en imitant la célébration qu’il a utilisée après avoir marqué lors du match aller en Allemagne.

Cependant, il semble que les joueurs du PSG aient critiqué la publication de Haaland sur les réseaux sociaux quelques heures avant le match, car il a affirmé que Paris était «ma ville» en réponse à un fan sur Snapchat.

En plus de se moquer de Haaland sur le terrain, Neymar est allé plus loin et a directement fait référence au message original de l’attaquant lors du message de célébration sur Instagram.

Posant une photo de lui dans la pose de Haaland, Neymar a écrit dans sa légende: “Paris est notre ville, pas la vôtre.”

La fin du match a également été gâchée après que la poussée d’Emre Can sur Neymar a déclenché une mêlée entre les deux équipes.

