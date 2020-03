Pouvez-vous nommer chaque buteur final de la Ligue des champions depuis 2000?

Quiz









Partager

























Planet Football

20 février 2020

Le record de Cristiano Ronaldo en finale de la Ligue des champions est bien documenté – mais pouvez-vous nommer tous les buteurs du jeu phare de l’Europe depuis 2000?

Ronaldo a marqué pour Manchester United lors de la finale de 2008, puis pour le Real Madrid en 2014 et 2017, mais il y a 47 autres joueurs à retenir.

Vous avez 10 minutes pour les nommer tous, et nous avons répertorié les années au cours desquelles ils ont obtenu des indices.

Bonne chance et n’oubliez pas de nous tweeter vos scores @planetfutebol.

Remarque: Si vous rencontrez des problèmes pour tenter le test, jouez-le sur le site Web de Sporcle.

Plus de quiz

Pouvez-vous nommer le meilleur buteur de Premier League pour chaque nationalité?

Pouvez-vous nommer les 30 meilleurs joueurs à avoir fait le plus d’apparitions PL?

Pouvez-vous nommer tous ceux qui ont remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde?

Cet quels joueurs ont marqué le plus de buts en Ligue des champions?

Ligue des champions







Quiz













Partager