Pouvez-vous nommer les 31 joueurs pour marquer plus de 25 buts en Ligue des champions?

10 mars 2020

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont confortablement les deux meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions – mais pouvez-vous nommer les autres meilleurs buteurs de la compétition?

Ronaldo et Messi sont les deux seuls joueurs à avoir marqué plus de 100 buts dans la compétition, mais votre défi est de nommer chaque joueur ayant marqué 25 ou plus depuis son changement de marque en 1992.

Nous vous avons donné 10 minutes pour le faire, avec les clubs pour lesquels chaque joueur a marqué dans la compétition donnés comme indices. Un * indique que le joueur est apparu dans la compétition cette saison.

Bonne chance et n’oubliez pas de nous tweeter vos scores sur @planetfutebol.

Remarque: Si vous rencontrez des problèmes pour tenter le test, jouez-le sur le site Web de Sporcle.

