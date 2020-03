Prévisions Liverpool vs Atlético

Mercredi, un match passionnant se jouera à Anfield après un résultat très surprenant au match aller avec la victoire du Athlète de Madrid 1-0 avec un but très précoce.

Nous pensons que le retour sera très différent en Angleterre depuis la Liverpool Il a remporté près de 100% de ses matchs dans son stade cette saison.

Le «Cholo» Simeone proposera un match ultra-défensif pour soutenir le match aller.

L’Atletico a déjà des expériences négatives comme celles qu’il affrontera cette semaine, car l’an dernier, il a gagné 2-0 au match aller de la Juventus et perdu 3-0 en ronde.

Compte tenu de cette situation, Liverpool peut générer de nombreuses attaques et avec la qualité et la vitesse de ses joueurs offensifs, il devrait avoir de nombreuses chances de marquer. L’équipe anglaise est en mode rouleau compresseur à Anfield, il est donc temps de faire confiance à l’actuel champion d’Europe.

Notre prévision est que le Liverpool gagne avec un handicap asiatique -1. Avec ce pari, Liverpool doit gagner avec plus d’un but d’écart, mais s’il le fait par un seul but, il rembourserait le montant du pari.

