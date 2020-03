PSG vs Borussia Dortmund: comment le qualificatif en Ligue des champions est connu | Ligue des champions

Le Paris Saint Germain devra jouer ce mercredi à huis clos au Parc des Princes le match le plus important, jusqu’à présent, de la saison. Sa mission, sans le soutien de son public, sera de vaincre la clé du deuxième tour face au Borussia Dortmund, vainqueur de l’équipe allemande 2-1. Au milieu de l’angoisse mondiale pour le coronavirus, l’équipe de France doit lutter contre un autre virus en Ligue des champions.

L’antidote au virus espère avoir le technicien Thomas Tuchel pour retrouver la clé. Et le PSG est en baisse depuis trois saisons déjà éliminées en huitièmes de finale: en 2016/17, il a chuté à Barcelone, dans le 6-1 des Catalans dont on se souvient; en 2017/18, le bourreau était le Real Madrid, et en 2018/19, il a été éliminé par Manchester United.

Les structures du PSG commencent à faiblir, car l’exploit contre Dortmund se déroulera également sans l’Italien Marco Verratti, sanctionné, et avec le Brésilien Neymar sans le rythme de croisière qu’il a montré en début d’année. Si le retrait de Mbappé se confirme, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel peut choisir de mesurer son ancienne équipe par l’Argentin Mauro Icardi ou l’Espagnol Pablo Sarabia, puisque l’Uruguayen Édinson Cavani semble avoir assuré la place dans le onze.

L’atmosphère est totalement différente au Borussia. L’entraîneur Lucien Favre semble avoir trouvé la formule pour compenser la perte de Marco Reus – qui sera de nouveau absent en raison de problèmes musculaires – et aussi pour stabiliser la partie défensive où l’équipe avait précédemment eu quelques problèmes.

Compositions probables

Paris Saint Germain: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Ángel di María, Gueye, Marquinhos, Neymar; Edinson Cavani, Kylian Mbappé (Icardi).

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Witsel, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland

Arbitre: Anthony Taylor (Angleterre).

Stade: Parc des Princes de Paris (à huis clos).

Heure: 15 h 00