PSG vs Borussia Dortmund: résultat, buts, meilleurs moments, classé Ligue des Champions 2020 | Ligue des champions

Le PSG est venu de perdre 2-1 lors de sa visite au Borussia Dortmund en Allemagne. Autrement dit, un simple 1-0 lui a donné le classement, mais finalement l’équipe de France a gagné à domicile, à huis clos, 2-0 (3-2 au total) et a porté le classement en quarts de finale de la Ligue des champions .

Avec des buts de Bernat et Neymar, l’équipe parisienne a reçu tous les applaudissements et a réussi à faire respecter leur domicile. Le Borussia, quant à lui, s’est retrouvé avec 10 joueurs dans les dernières minutes après une discussion entre Can, expulsé, et Neymar.

Haaland, le jeune «prodige», n’a pas réussi à marquer comme il l’avait fait et n’a pas pu briser le but et le zéro que Keylor Navas, le gardien costaricien, a défendu de manière remarquable.

Dès le début, le PSG a tenté et cherché la rencontre. Avec Neymar devant et un superbe match d’Ángel Di María, les locaux cherchaient à s’imposer à domicile, mais la bonne réponse de Roman Burki, le gardien du Borussia, a laissé le PSG sans esprit ni buts.

Cependant, la 30e minute est venue et Neymar a marqué de la tête après un corner de Di María. Ainsi, par cette voie, la première entrée du jeu qui a atteint le PSG pour se qualifier est arrivée.

A la fin de la première mi-temps, la finale 2-0 est venue, ce qui a toujours maintenu l’équipe de France suspendue. Di María, encore une fois, a centré le ballon et Juan Bernat a anticipé à l’intérieur de la zone pour battre Burki.

La seconde moitié a été plus difficile et a même laissé un expulsé. Après 89 minutes, il y eut un jeu d’Emre Can contre Neymar, ce qui réchauffa le jeu et le juge décida d’expulser le joueur de Borussia.

Ainsi, avec un 2-0, le match s’est terminé et le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale, brisant la malédiction, car elle avait été éliminée dans cette phase les années précédentes.