Pulisic remplit le vide laissé par Hazard à Chelsea en 8/10 montrant que les Bleus reviennent à la victoire contre Watford

Chelsea a mis le fantôme de West Ham derrière eux alors qu’ils ont enregistré une victoire complète de 3-0 contre Watford à Stamford Bridge samedi, conservant leur quatrième place dans le tableau de la Premier League.

Olivier Giroud a mis les hommes de Frank Lampard en tête avec une finition soignée juste avant la demi-heure, Willian réussissant deux points du penalty juste avant la mi-temps. En seconde période, Ross Barkley a mis la cerise sur le gâteau avec une puissante fusée qui a pénétré le toit du filet.

Positifs

C’était comme s’il y avait un modèle et une structure cohérents dans le match de Chelsea que nous n’avons pas vus depuis le redémarrage. Ils ont équilibré leur jeu de construction méthodique avec des passes rapides et des passes rapides. Au milieu de tout cela, ils étaient plus qu’heureux de plonger profondément et de voir ce que les Hornets pouvaient leur offrir à l’arrière. En vérité, les hôtes n’avaient même pas vraiment besoin de sortir de la première vitesse.

Négatifs

Il y aura toujours une menace persistante de complaisance d’un point de vue défensif pour les Bleus, et bien qu’il ne soit pas tout à fait venu les mordre cette nuit, il y a trop de moments où leurs stars expérimentées et leurs jeunes, dans une égale mesure , montrent un mauvais jugement sur la balle. S’ils veulent réclamer le titre la saison prochaine, ils doivent apprendre que la communication est la clé.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Note du gestionnaire sur 10

8 – Lampard savait qu’il devait essayer de faire une déclaration dans ce match, et aller avec un 4-3-3 confiant avec deux n ° 8 offensifs et un milieu de terrain retenu était tout à fait le moyen de faire démarrer les choses. Il s’agissait d’une solide équipe offensive dès le départ, le manager comptant sur ses joueurs expérimentés, dans un mouvement qui semblait porter ses fruits. Il a vraiment semblé faire passer son message après la première pause-boisson, soulignant sa croissance continue dans le département de gestion des hommes.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Kepa Arrizabalaga, 6 – Il y a encore des nerfs évidents quand il se présente pour réclamer le ballon, mais grâce à un affichage faible de Watford, il n’avait pas trop de soucis à se faire.

DF Reece James, 5 – Il y a des problèmes de fitness possibles qui doivent être examinés de près avec James car il avait l’air lent et parfois maladroit avec une série d’erreurs inutiles.

DF Andreas Christensen, 7 – L’approche no-nonsense du Danois est quelque chose à voir à certains moments, et heureusement pour les Blues, il a secoué les premières toiles d’araignées avant de se montrer assez confiant.

2 Liés

DF Kurt Zouma, 8 ans Ce fut une journée très forte au bureau pour le défenseur central alors qu’il intimidait les attaquants de Watford, jouait le ballon avec facilité et montrait un sang-froid que les fans n’avaient pas vu depuis des mois.

DF Cesar Azpilicueta, 6 – « Solide » est le mot qui vient à l’esprit quand on pense à Azpilicueta, mais entre ses croisements pleins d’espoir et sa tendance à dériver, il ne se sent pas comme un capitaine.

MF Ross Barkley, 7 – Après s’être deviné à plusieurs reprises au cours des 20 premières minutes, il a fourni une belle aide pour le but d’ouverture avant d’écraser le tiers de la soirée de son équipe.

MF N’Golo Kante, 6 – L’ancien homme de Leicester était souvent pris dans deux esprits entre tenir la ligne et pénétrer dans la moitié de Watford, mais à la fin, il s’est amélioré au fil du jeu et les fans espèrent que sa blessure n’est pas trop grave.

Une fois de plus, Christian Pulisic était parmi les options les plus créatives de Chelsea et a valu à son équipe une autre pénalité. .

Monture MF Mason, 7 – La distribution de Mount peut être l’un des atouts les plus importants de Chelsea lorsqu’il joue à son plein potentiel, comme il l’a fait ici après avoir joué un rôle essentiel dans le match d’ouverture.

FW Willian, 8 – Il a mis du temps à s’échauffer, mais quand il l’a fait, Willian a présenté un excellent jeu de liaison, des passes complexes et une finition de haut niveau pour le penalty.

FW Olivier Giroud, 7 – Son rythme manque peut-être ces jours-ci et sa touche n’est pas toujours au point, mais le timing impeccable du Français était au rendez-vous alors qu’il marquait le but d’ouverture.

FW Christian Pulisic, 8 – L’international américain remplit bien le vide laissé par Eden Hazard avec des courses fluides et une capacité phénoménale à tourner son marqueur. Il a également remporté le penalty après avoir retourné Etienne Capoue à l’envers juste avant la mi-temps.

Substitutions

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

MF Ruben Loftus-Cheek, N / R – Servait de présence stable au milieu du parc pour aider les minutes à avancer vers la victoire.

MF Billy Gilmour, N / R – Sa vision du ballon continue de nuire à son développement dans un autre camée discutable pour le jeune.

FW Callum Hudson-Odoi, N / R – Le joueur de 19 ans avait faim, mais a besoin d’une série complète de matchs à son actif dans cette équipe pour vraiment avoir un impact.

FW Tammy Abraham, N / R – Il a bien tenu le ballon mais n’a pas obtenu cette occasion en or dont il avait besoin pendant ses 20 minutes sur le terrain.