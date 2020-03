Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions?

La semaine dernière, la propagation coronavirus a donné lieu à une série de décisions qui vont choquer le monde du football. Les cinq grandes ligues du roi du sport, ainsi que le Ligue des champions et au Ligue Europa, leurs confrontations respectives seraient reportées afin de préserver l’intégrité des joueurs, entraîneurs, supporters et autres personnes impliquées. Cependant, après délibération au cours de la semaine, L’UEFA a déjà une date pour la finale de la Ligue des champions.

19/03/2020

Agir à 10:49

CET

Ronald Goncalves

Plus précisément, l’organisme européen a désigné l’aboutissement du tournoi pour la 27 juin, à istanbul, La Turquie. Alors que, d’autre part, la fermeture de la Ligue Europa aura lieu le 24 juin, la plus grande compétition au niveau du club se tiendra entièrement en Equateur en 2020, où la meilleure équipe du continent sera couronnée. En ce moment, les équipes classées en quart de finale sont Leipzig, Atalanta, PSG y Athlète de Madrid, qui a éliminé le Tottenham, Valence, Dortmund y Liverpool, respectivement.

MATCHES À DIFFÉREND

Aussi, il est important de se rappeler que les matches du deuxième tour du deuxième tour sont les Manchester City – Real Madrid, qui a les citoyens ci-dessus avec un total de 2-1; il Juventus – Lyon, où les Français sont dépassés par le minimum; il Barcelone – Napoli, qui est à égalité avec un but pour chaque camp; et le Bayern – Chelsea, qui a les Bavarois comme un avantage confortable de trois buts contre zéro. Par conséquent, il est possible de faire des projections sur la façon dont chacune des touches peut se terminer mais, étant donné qu’il s’agit de football, il est toujours important de se rappeler que chaque match a 90 minutes.