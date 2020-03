Qu’ont en commun Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Josip Ilicic?

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi battent des records pour le plaisir, mais maintenant ils ont des pairs moins connus. Et Zlatan Ibrahimovic sera lui aussi en colère.

La glorieuse procession d’Atalanta à travers sa première campagne de Ligue des Champions s’est poursuivie mardi soir alors que la Serie A a achevé son anéantissement total de 8-4 contre Valence.

Déjà leader 4-1 dès le match aller, quatre autres buts de Josip Ilicic au Mestalla ont permis à Atalanta de s’imposer 4-3 dans la nuit et ainsi de se qualifier pour les quarts de finale – les premiers débutants du tournoi à le faire depuis Leicester City en 2016-17 .

Ayant déjà marqué une fois au match aller, Ilicic est également devenu le premier joueur non nommé Ronaldo ou Messi à marquer cinq buts ou plus lors d’un match à élimination directe en Ligue des champions.

5 – Josip Iličić n’est que le troisième joueur à marquer plus de 5 buts sur deux jambes d’un match à élimination directe de la Ligue des champions, après Lionel Messi pour Barcelone contre Bayer Leverkusen en 2011-12 (6) et Cristiano Ronaldo pour Real Madrid contre Bayern Munich en 2016 -17 (5). Influent. pic.twitter.com/a6bcZtgVSO

– OptaJoe (@OptaJoe) 10 mars 2020

Pour ajouter à cela, il est également devenu le joueur le plus âgé (à l’âge de 32 ans et 41 jours) à marquer un tour du chapeau à l’extérieur dans n’importe quel match de Ligue des Champions – battant un record détenu auparavant par le légendaire Zlatan Ibrahimovic.

La quadruple d’Ilicic signifie que Atalanta a maintenant marqué 28 buts lors de ses sept dernières sorties et porte son propre décompte personnel pour l’année civile à 15 buts.

Pour mettre les choses en perspective, depuis le début du mois de janvier, l’attaquant slovène a été plus prolifique devant le but que quiconque dans les cinq premières ligues européennes. Et l’Atalanta a une statistique assez impressionnante à appeler la sienne, avec le gardien remplaçant de Manchester City (en fait un défenseur) Kyle Walker est le seul à ce jour à ne pas leur avoir concédé en Europe.

L’Atalanta a affronté sept gardiens de but cette saison en Ligue des champions. Ils ont marqué des buts contre six. Le seul qui ne leur a pas concédé est Kyle Walker.

– Richard Jolly (@RichJolly) 10 mars 2020

Malheureusement, la victoire d’Atalanta sur Valence a dû être jouée dans un stade vide en raison de l’épidémie de coronavirus, bien qu’il y ait eu au moins un fan de Valence qui a pu s’asseoir pendant tout le match. Pourtant, malgré avoir regardé un thriller de sept buts, il est resté absolument silencieux tout au long.

C’est parce que le fan en question était une statue en bronze de Vincente Navarro, un grand fan de Los Che qui a assisté à chaque match, assis au siège 164, rangée 15 de la tribune Tribuna Central, malgré sa perte de vue il y a environ 40 ans.

Un fan aveugle de Valence qui a assisté à des matchs juste pour sentir l’atmosphère avait une statue construite à son endroit préféré quand il est décédé.

Ce soir, Vicente Navarro est le seul supporter avec un siège. pic.twitter.com/sPL5kS43BS

– ESPN FC (@ESPNFC) 10 mars 2020

Navarro est malheureusement décédé en 2019, mais si bien-aimé était “l’âme de la Mestalla” que le club lui a construit une statue et l’a placée dans son siège familier pour l’éternité.

Réjouis-toi, Jose

Le malaise de Tottenham s’est poursuivi alors qu’ils s’écrasaient de la Ligue des champions vers RB Leipzig de manière quelque peu spectaculaire.

Après une fiche de 1-0 lors du match aller dans le nord de Londres, la détermination inébranlable des Spurs a duré toutes les 10 minutes avant que le premier but de Marcel Sabitzer ne les fasse monter en flèche. Deux autres buts ont été bientôt expédiés à la Red Bull Arena, condamnant le côté tacheté de Jose Mourinho à sa deuxième élimination en compétition en l’espace d’une semaine.

Comme c’est généralement le cas lorsque Mourinho est impliqué, la sympathie était de courte durée alors que les Spurs étaient envoyés en ruine par l’effervescente équipe de Leipzig de Julian Nagelsmann – un club qui n’existait pas il y a seulement 10 ans.

Le résultat a été difficile à prendre pour Mourinho, qui commence à perdre le lustre de sa couronne autrefois impérieuse de Ligue des Champions.

En effet, l’entraîneur portugais – deux fois vainqueur d’une compétition en 2004 et 2010 – n’a remporté aucun de ses huit derniers matches à élimination directe en Ligue des champions, une course misérable qui remonte à avril 2014.

L’ironie selon laquelle la défaite la plus récente devrait venir contre un jeune entraîneur de talent surnommé “Baby Mourinho” – qui n’avait que 16 ans en 2004 – n’est probablement pas perdue pour lui non plus.

🤯 Julian Nagelsmann, l’entraîneur de RB Leipzig, avait 16 ans lorsque Jose Mourinho a remporté la Ligue des champions avec Porto.

👏🏻 Il vient de le mettre hors de combat 4-0 au total pour atteindre les quarts de finale! pic.twitter.com/og2nc0Wkyh

– SPORTbible (@sportbible) 10 mars 2020

Même les boissons énergisantes ont commencé à prendre le mickey à la fin de la soirée.

Le nord de Londres est rouge … Bull 🔴🔥 https://t.co/x4LhUNpjl4

– Red Bull UK (@RedBullUK) 10 mars 2020

Sur l’extrémité de réception de plaisanteries d’une canette de sucre carbonaté. Ce doit être un nouveau point bas.

Un journaliste a dit à Jose Mourinho de “remonter le moral” après que Tottenham a été éliminé de la Ligue des champions 😳 pic.twitter.com/ggRMSKWUFs

– ESPN UK (@ESPNUK) 11 mars 2020

Grattez ça. Mourinho est définitivement appelé à “remonter le moral” par un journaliste condescendant lors de sa conférence de presse post-match.

AIK devient grand avec un design de kit rétro

AIK Stockholm a créé pas mal de buzz avec son dernier lancement de kit, un design rétro inspiré des uniformes historiques du club de la fin du 19e siècle.

Le club suédois a fait ses débuts avec son nouveau strip “1891” cette semaine, les fans roucoulant bientôt sur le design minimaliste et le gigantesque badge brodé.

Vem vill inte ha en #BehrensEdition från matchen igår? In och tävla nu på https://t.co/6wMO3LNghd för att göra drömmen till verklighet! #AIK #jointhemovement pic.twitter.com/iwDAxOezIW

– AIK Fotboll (@aikfotboll) 10 mars 2020

Pourriez-vous regarder la taille de ce badge! Les détails et l’artisanat impliqués dans la broderie frappent les efforts de vinyle bon marché et transférés par la chaleur d’aujourd’hui.

Missade du släppet av 1891 #BehrensEdition? Idag får du en ny chans 🖤💛 @ProD_Soccer hyllar vår historia och lanserar kl 14:00 129 exemplar globalt. Trycket kommer vara högt, så var redo på denna länk: https://t.co/RmTnhXwv4m #AIK #jointhemovement #stadiumsportscamp pic.twitter.com/i6Ji83SbCb

– AIK Fotboll (@aikfotboll) 11 mars 2020

AIK joue généralement en noir mais a également eu plusieurs bandes blanches au cours de ses 124 ans d’histoire – la chemise rétro étant un clin d’œil au fait qu’ils jouaient régulièrement en blanc avant 1911, date à laquelle ils ont commencé à privilégier une approche tout à fait plus sombre.

De gör inte bara otroligt snygga matchtröjor som uppmärksammas världen över. @nike var också matchvärd under måndagens härliga cupmöte med Kalmar FF. Jusqu’à ce que lirare utsåg man tvåmålsskytten Saku Ylätupa. Tack, Nike! pic.twitter.com/ZqKJsYhOLD

– AIK Fotboll (@aikfotboll) 10 mars 2020

Mardi soir, le club a fait ses débuts avec son beau nouveau kit rétro, battant Kalmar FF 3-1 dans les phases de groupes de la Coupe Svenska.

Il est juste de dire qu’ils ont également regardé l’entreprise en faisant cela.