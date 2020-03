RB Leipzig vs.Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 10 mars 2020

Marcel Sabitzer, du RB Leipzig, a marqué deux buts en début de match en éliminant Tottenham Hotspur, finaliste de la Ligue des champions l’an dernier, 3-0 lors de ses 16 derniers matches retour mardi pour atteindre son premier quart de finale par 4-0 au total.

Sabitzer a tiré le côté allemand animé devant avec un tir bas d’environ 20 mètres après 10 minutes et ils n’ont jamais regardé en arrière, épinglant les visiteurs, qui étaient sans les attaquants blessés Harry Kane et Son Heung-min, dans leur propre moitié.

Le capitaine de Leipzig a ensuite eu beaucoup trop d’espace à la 21e minute pour rentrer chez lui au centre d’Angelino au poteau proche après le mauvais dégagement de Serge Aurier alors que la tête des joueurs des Spurs commençait à chuter.

– Tottenham Player Ratings: Lloris 3/10, Alli 4/10 alors que les Spurs s’écrasent

“Après le premier [goal] est entré, cela n’a pas beaucoup changé, mais nous avons concédé trop de chances en équipe “, a déclaré Dele Alli des Spurs à BT Sport après le match.” Il est difficile de revenir de ces deux buts. Nous devions montrer notre maturité et nous battre et nous ne l’avons pas fait.

“Nous ne pouvons pas utiliser d’excuses, nous avons encore de la qualité sur le terrain. Il nous manque de bons joueurs mais cela arrive.

“Les joueurs qui arrivent doivent intensifier et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui. Nous nous excusons auprès des fans. Pour sortir et perdre comme ça, ils méritent mieux.”

“Nous devons nous battre. Nous ne pouvons pas être dans la position dans laquelle nous sommes dans la ligue, nous ne pouvons pas nous cacher. Cela n’a pas été une bonne saison pour nous. La réalité est que nous sommes dans une mauvaise situation, la confiance a disparu à la minute. “

FILIP SINGER / EPA-EFE / Shutterstock

Emil Forsberg a complété la victoire du club de Bundesliga avec un troisième but depuis l’intérieur de la surface à la 87e minute.

Fondée par Red Bull en 2009 en acquérant une licence de cinquième division, Leipzig a commencé dans les divisions amateurs et n’a été promue en Bundesliga qu’en 2016. L’équipe de Julian Nagelsmann a maintenant atteint son premier quart de finale dans la première compétition de clubs d’Europe.

“Nous l’avons fait mieux que lors de nos récents matches de Bundesliga”, a déclaré Nagelsmann aux journalistes après le match.

“Les fans sont émus. C’est très important pour le club. Nous attendons maintenant avec impatience le tirage au sort. Un moment spécial.”

Tottenham ravagé par des blessures, qui manquait également l’ailier Steven Bergwijn et l’arrière latéral Ben Davies, a eu du mal à suivre le rythme de Leipzig et a été constamment exposé à l’arrière sans poser de menace à l’avant.

Leipzig a bondi sur presque toutes les passes bâclées et les dégagements inexacts et aurait pu ajouter plusieurs autres buts dans une première mi-temps dominante avec Timo Werner et Patrik Schick proches.

L’entraîneur des Spurs, Jose Mourinho, avait prévenu que l’absence de “requins-boîtes” Kane et Son rendrait plus difficile le score de son équipe et la prédiction du Portugais s’est avérée exacte.

Son équipe a dû attendre la 43e minute pour son premier corner et n’a réussi à se tailler qu’une demi-chance en deuxième période avec un effort d’Alli à la 75e.

“C’est difficile pour nous de marquer en ce moment”, a déclaré Mourinho.

“Nos deux premières erreurs qu’ils ont marquées et puis c’est très difficile. Leur physique est incroyable, leurs défenseurs gagnent les duels, ils arrêtent le jeu. Ils sont très rapides en attaque. Ils peuvent nous blesser tout le temps. Ils méritent d’y aller.” par.”

Sans victoire dans aucune compétition depuis leur défaite 1-0 à l’aller contre Leipzig à Londres le mois dernier, Tottenham doit essayer de renverser la saison en Premier League pour avoir une chance de revenir en Ligue des champions la saison prochaine.

“Les gens peuvent dire que ce sont des excuses mais [injuries] c’est assez mauvais pour n’importe qui “, a ajouté Mourinho.” Nous avons des matchs à jouer et nous allons à nos limites. Voyons comment nous terminons la saison. “