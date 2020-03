Récapitulation et buts de Liverpool

Fidèle à la forme. À la souffrance. Pour combattre chaque seconde du jeu. L’Atlético a écrasé le champion des Champions contre la toile. Quand il a peint le pire. Quand une autre équipe a sombré, le «cholisme» incarné par Marcos Llorente est apparu. Les rojiblancos seront en quarts de finale et ont rappelé aux supporters de Liverpool qu’il a l’impression de perdre à domicile. Les ds rouges ne sont pas tombés dans la chaleur de la maison depuis le 23 avril 2017 contre le Crystal Palace.

03/11/2020

Loi du 03/12/2020 à 00:17

CET

Jonathan Moreno

LIV

ATM

Liverpool

Adrian; Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold; Oxlade-Chamberlain (Milner, 82 ‘), Henderson (Fabinho, 106’), Wijnaldum (Origi, 106 ‘); Salah, Mané et Firmino (Minamino, 112 ‘).

Athlète de Madrid

Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa (Giménez, 106 ‘), Thomas, Saúl, Koke; Joao Félix (Morata, 102 ‘) et Diego Costa (Llorente, 56’).

Buts

1-0 M.43 Wijnaldum. 2-0 M.94 Firmino. 2-1 M.97 Llorente. 2-2 M.105 Llorente. 2-3 M.120 Morata.

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas). TA: Alexander-Arnold / Morata, Saúl.

Il a coupé le hoquet à Anfield Diego Costa bondé, le pari de Simeone face aux ennuis d’Álvaro Morata. L’Espagnol-Brésilien a récupéré une passe de Joao Félix, mais n’a pas bloqué. Le ballon est tombé légèrement derrière lui et il a perdu le facteur surprise. Tiré à gauche d’Adrián, qui a bien couvert son bâton. Le «temple» rugit. Ambiance football britannique, pluie incluse.

L’atmosphère n’a pas intimidé ceux du Cholo. Effronté et, parfois, combinatoire contre la haute pression conçue par Jürgen Klopp. Felipe a de nouveau menacé. Cette fois dans un corner botté par Koke. L’arrière central a attaqué le poteau proche et le ballon n’a trouvé aucun but alors que Con The Kop ‘se croisait.

Avec deux frayeurs dans le corps, les «scousers» ont fait un pas en avant contre un Atleti qui n’a pas perdu son sang-froid. La fête a été vue mille fois. La rigueur défensive des rojiblancos a court-circuité les idées de Liverpool. Le bombardement était «en crescendo» jusqu’à ce qu’il devienne incessant. Une arme prioritaire pour Klopp, plus si vous avez le gant Alexander-Arnold dans votre équipe. Puis l’habituel est apparu: Jan Oblak. Le Slovène a bloqué en deux moitiés un lancement timide de Sadio Mané et il a été agrandi pour frustrer Firmino.

Le rock and roll commençait. Au plus pur «Helter Skelter» des Beatles. Guitares déchirées avec des airs «punk». Anfield bondit sur ses pieds, frénétique, au rythme de Ringo Starr. Pièce chorale, Oxlade-Chamberlain l’a suspendue dans la zone et Wijnaldum a piqué au sol pour abattre le mur des Balkans. Le néerlandais est un talisman en matière de retours.

Harcèlement et démolition

Hormis un tir timide de Joao Félix, toujours imberbe pour un duel d’une telle ampleur, et un lancement par Saúl Ñíguez de chez lui, les bagages de l’équipe de matelas étaient rares. Encore plus quand la veine de Simeone est devenue plus «amarrategui» et il a retiré Diego Costa pour présenter Marcos Llorente. Il a fait vingt autres marches dans tout le nord-ouest anglais, mettant une clôture constante à l’arche gardée par Oblak. Un monologue de football qui ferait rougir Ricky Gervais lui-même. Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold et Mané l’avaient dans leurs bottes.

Le plus évident, cependant, est venu d’un tir à la barre transversale de Robertson. Salah rougit Felipe et piqua de sorte que l’Ecossais courut dans le bois.

Avec le temps accompli, Saúl, celui qui avait les objectifs miracles, était sur le point de réaliser sa énième merveille. La tête de l’ilicitano aux mailles dans une faille latérale exécutée par Lodi a été annulée lors du démarrage en position anti-réglementaire.

Extension rapide

Pulsation à travers les nuages, Liverpool a pris une tranche à l’arreón initial. Cabagalda de Wijnaldum et Firmino qui, après avoir recueilli le rejet du bâton, l’ont envoyé aux réseaux. Le bruit résonnait même dans l’Albert Dock. La peinture de Canillejas sentait mauvais. Mais cette équipe ne cesse de croire. Adrián a prêté à Joao Félix et le Portugais a permis à Marcos Llorente, avec une main droite croisée, de battre le gardien sévillan.

Le héros inattendu, l’ancien joueur de scorpion blanc, a conquis le cœur des athlètes. Il a écrit sa page d’or pour un club du centenaire. Le temps s’est arrêté après un passage de Morata et, entre une mer de jambes et sauver l’entrée de Milner, il l’a glissé entre le gant d’Adrián et le bâton. Délire rouge et blanc.

La poussée finale a été signée par Morata lui-même. Longue passe et l’attaquant madrilène qui n’a pas pardonné. Génuflexion et demande pardon. Tu es pardonné, Álvaro.