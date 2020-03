Réponse de l’UEFA au coronavirus Évaluation de l’impact possible sur la Ligue des champions, Euro 2020

Les réactions à la pandémie de coronavirus ont plongé le football mondial dans l’incertitude. Au cours des 72 dernières heures, de nombreuses ligues ont rejoint la Suisse et l’Italie pour suspendre leurs opérations, notamment l’Espagne, le Portugal, la Norvège, la Belgique, le Danemark, l’Écosse et la Hollande, ainsi que la Major League Soccer aux États-Unis. La Premier League a combattu jusqu’à vendredi, lorsqu’elle a annoncé qu’elle allait également fermer. Le même appel a été lancé par des responsables français et allemands pour suspendre leurs compétitions nationales.

D’autres ligues choisissent de jouer à huis clos. L’UEFA a fait cela avec certains matchs cette semaine, mais a reporté tous les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa la semaine prochaine, le sort des deux compétitions étant en jeu.

Parmi les joueurs et officiels concernés, Arsenal a annoncé jeudi soir que le manager Mikel Arteta était positif pour le coronavirus. Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani, mercredi, et l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi jeudi. Une multitude de clubs à travers l’Europe adoptent des protocoles d’auto-isolement à la suite de tests positifs présumés à Bournemouth, Leicester City et plus encore.

– Annulations et réactions de coronavirus dans le sport

– Football anglais suspendu jusqu’au 3 avril

– Ligue des champions, Ligue Europa suspendue

– Karlsen: comment l’arrêt pourrait affecter les transferts d’été

Il existe une possibilité très réelle que l’Euro 2020, le deuxième plus grand tournoi de football au monde après la Coupe du monde, puisse être annulé ou reporté. Déjà, un certain nombre de matches amicaux prévus pour la pause internationale plus tard ce mois-ci ont été annulés, tandis que certaines des séries éliminatoires pour l’Euro 2020 sont également en danger. (Il convient de noter les autres compétitions encore en suspens à travers le monde, comme la Ligue des nations de la CONCACAF, les Jeux olympiques et la Copa America, la signature de l’Amérique du Sud.)

Alors que la pandémie se propage, que les gouvernements réagissent et que les politiques changent, la simple vérité est que nous ne pouvons que spéculer sur ce qui pourrait se passer ensuite. Mais les autorités du football travaillent sur des scénarios et des contingences.

Voici une tentative de répondre à certaines questions que vous pourriez avoir concernant le reste de la saison européenne et au-delà.

Q: L’UEFA a annoncé mardi qu’elle organiserait une vidéoconférence avec les parties prenantes pour discuter de leur réaction à l’épidémie. Que vont-ils faire avec la saison européenne et les euros?

R: Eh bien, c’est pourquoi ils parlent à leurs parties prenantes: les 55 pays membres, les représentants des grandes ligues européennes, les représentants de l’Association européenne des clubs (ECA, l’organisme représentant les intérêts des clubs du continent) et FIFPro, le organisation faîtière des syndicats de joueurs.

L’UEFA est responsable de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, mais la situation varie à travers l’Europe, en termes de réglementations locales sur le confinement et les restrictions de voyage. Ils veulent d’abord leur parler avant de prendre une décision globale. Jusque-là, ils ont pris des décisions locales: ainsi, par exemple, le Paris Saint-Germain a joué à huis clos contre le Borussia Dortmund mercredi, mais Séville contre Rome le lendemain n’a pas été joué du tout en raison des restrictions de voyage entre l’Italie et Espagne.

Q: L’UEFA fait-elle la différence?

R: Ils diraient que prendre de telles décisions est bien au-dessus de leur niveau de rémunération. Il appartient aux gouvernements de décider quoi faire, sur la base des conseils de la communauté médicale. Si suffisamment de pays ne permettent pas de continuer ou si suffisamment de parties prenantes leur disent d’arrêter, l’UEFA s’arrêtera, ce qu’ils ont fait en reportant les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa la semaine prochaine.

Quand il s’agit de savoir quoi faire avec le reste de la saison, la décision est trop importante pour être prise de haut en bas. De même, l’UEFA a donné des conseils: elle a consulté les autorités gouvernementales / médicales de nombreux pays, dont la Suisse, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, ainsi que l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé, cette dernière étant basée sur la Suisse – c’est que nous aurons une image plus claire de la situation au cours des trois ou quatre prochaines semaines et, espérons-le, les gouvernements auront une meilleure idée du moment où les choses commenceront à revenir à la normale. C’est pourquoi la plupart des ligues nationales suspendues n’ont été annulées que du début à la mi-avril.

Les matchs se sont déroulés devant des stades vides jusqu’à ce que toutes les grandes ligues européennes soient officiellement suspendues cette semaine.

Q: D’accord, mais si vous suspendez les matchs de la semaine prochaine et que les quarts de finale étaient initialement prévus pour les 7 et 8 avril et les 14 et 15 avril, vous ne pouvez pas les jouer avant de trier les huitièmes de finale, alors comment vont-ils grimper tout en?

R: C’est ce qu’ils essaieront de comprendre, mais il y a très peu de marge de manœuvre, notamment parce que même si nous obtenons en quelque sorte le “clair” pour reprendre le jeu, les ligues nationales voudront recommencer et essayer de faire des jeux, ce qui signifie encore plus d’appareils. Une solution pourrait être pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa d’avoir des quarts de finale et des demi-finales unijambistes, soit dans un lieu neutre ou, peut-être, avec l’équipe la mieux classée jouant à domicile.

Q: Et s’ils ne font pas tout à temps pour la finale de la Ligue des Champions le 30 mai?

R: Alors je suppose que nous n’aurons pas de vainqueur de la Ligue des champions. Ils ne peuvent pas reporter la finale parce que l’Euro 2020 commence le 12 juin – à moins, bien sûr, qu’ils ne reportent l’Euro 2020, dont vous pouvez parier qu’ils seront à l’ordre du jour de la réunion mardi prochain.

Q: Cela aurait du sens, et si vous allez le faire, cela signifie que vous pouvez également terminer les saisons de ligue nationale, non?

R: Oui, bien que cela crée un autre problème. A savoir: quand jouez-vous l’Euro 2020?

La chose évidente à faire serait de déplacer la compétition à l’été 2021, après la saison prochaine, mais ce n’est pas tout à fait simple. Il faudrait supprimer ou reprogrammer les finales de l’UEFA Nations League, ainsi que certains matchs de qualification à la Coupe du monde pour Qatar 2022.

Le Championnat d’Europe féminin est également prévu pour l’été 2021, avec l’Angleterre comme hôtes. Dans l’état actuel des choses, et en supposant qu’elles gardent les mêmes dates (12 juin-12 juillet) pour l’Euro masculin, ces compétitions se chevaucheraient pendant environ une semaine, ce qui est loin d’être idéal. Cela aurait également un impact sur les euros des femmes en termes de logistique et de marketing.

Ensuite, il y a la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA élargie en Chine, qui doit commencer le 17 juin 2021. À l’heure actuelle, huit équipes européennes y participeront. La relation difficile entre l’UEFA et la FIFA pourrait être un obstacle supplémentaire si le calendrier devait être réinitialisé.

Q: OK, qu’arrive-t-il aux ligues nationales si elles ne peuvent pas terminer les matches? Soit parce que la situation ne s’améliore pas, soit parce qu’elle s’améliore juste assez pour que l’UEFA termine ses compétitions, mais que les euros continuent, ce qui signifie que la saison ne peut pas être prolongée?

R: C’est une autre chose à discuter mardi.

La Serie A, qui a dû faire face à cela avant tout le monde en raison de l’étendue de la propagation des coronavirus en Italie, a présenté trois scénarios, tous en supposant que les euros ne sont pas déplacés.

La première consiste simplement à déclarer la saison 2019-20 vacante. Il n’y aurait pas de vainqueur dans le livre des records, pas de relégation et les places dans les compétitions de l’UEFA de l’année prochaine seraient basées sur le tableau de classement comme c’est le cas actuellement. (Par ailleurs, si la Premier League acceptait cette idée, Liverpool, qui compte 25 points d’avance, raterait son premier titre en 30 ans.)

Une autre option consiste à simplement déclarer la saison terminée sur la base du tableau de ligue. Ce serait le classement final.

La troisième option est d’avoir une sorte de mini-ligue ou de séries éliminatoires pour déterminer les champions et les places européennes à une extrémité du tableau, et une relégation à l’autre, en utilisant une sorte de formule pour reporter les points de la table. Mais cela dépend de l’amélioration de la situation dans la mesure où vous avez le temps de jouer à des matchs avant les Euros, et nous ne le saurons pas avant un moment.