Résultat, détails, extra Liverpool vs Atlético de Madrid, Champions | Ligue des champions

La pâleur que Liverpool a subie dans cette partie de la saison lui est arrivée ce mercredi, au retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, la facture la plus chère.

L’Atlético de Madrid, celui qui a bâti sa renommée sur la base de réalisations impossibles, était son bourreau pas moins qu’à Anfield, où le local a construit sa légende. Une victoire âprement disputée par 2-4, avec un temps supplémentaire et deux buts d’un Llorente inattendu, a mis les Espagnols en quarts de finale et les Anglais hors du tournoi qui les a élevés la saison dernière. Plus qu’un match, ce fut une bataille sous la pluie, qui trouva dans le double de Llorente la base du miracle et dans la sécurité d’Oblak la raison cachée du bonheur du matelas.

L’Atlético a donné quelques frayeurs au coup de sifflet, d’abord avec un démarrage rapide de Costa qui a surpris tout le monde à Anfield mais est allé large, puis avec une tentative de Trippier, qui s’est moqué de la mal placée et a presque atteint l’enchère.

Wijnaldum s’inquiétait du lieu à 5 en tête et à 10 ans il voulait Salah, avec un tir d’en haut, sous une forte pluie.

Après 20 minutes, la première controverse allait survenir, dans un jeu dans la zone de Becker qui demandait un penalty, et ce n’était pas le cas, et un carton jaune qu’Alxander-Arnold a libéré pour une faute lourde. L’eau menait le match à un marasme qui n’a profité qu’à l’Atlético et à son avantage 1-0 à Wanda.

Par pur réflexe, Oblak a sauvé un tir à bout portant avec l’ombre de Fimino au dessus mais pas tout ce qu’il pouvait faire. Cela prouverait que Wujnaldum, le fantôme qui fait toujours peur à Barcelone, est apparu opportun pour résoudre le désordre: dans un coup de coin des sept qui ont été accusés dans la première étape, il n’a sauté de façon suspecte qu’au centre de la zone et a laissé sa tête sans réaction Oblak, mettant la série 1-1 et laissant toute la tension pour le complément.

Celui qui a démarré à toute vitesse, avec un formidable tir de Salah qu’Oblak a opportunément sauvé, et un show du Slovène contre Mané, dans un duel spectaculaire, malheureusement ruiné par un déplacé.

Oxlade-Chamerlein a de nouveau testé les réflexes spectaculaires du gardien de l’Atlético à 58 dans un tir puissant, un geste auquel Adrian a répondu la minute suivante. En faisant ses débuts dans la tentative de Joao Feliz puis en se jetant aux pieds de Correa pour défendre la porte des lieux. Un spectacle incontournable dans les arches!

C’est à 65 ans que le moment improbable du match est arrivé: dans une minute et demie, Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlein et Robertson ont essayé avec leur tête, avec une telle malchance qu’il a été touché par la barre transversale, dans une succession d’attaques qui à Anfield personne ne pouvait croire Et juste au cas où Oblak sauverait à nouveau et le rebond l’amènerait miraculeusement à Trippier sur le côté. Et les routes ont été fermées sans atteindre le but, comme conduire les batteries vers l’extension …

Mané voulait un Chilien, dans un match qui a marqué des points, Salah a terminé très haut, et tout l’effort de Liverpool pour éviter les prolongations, et tout le mérite à Simeone et le leur qu’il n’y avait pas de classement dans les 90 règlements. L’endurance des Espagnols était telle qu’elle a atteint un but annulé pour hors-jeu, qu’elle a paniqué les tribunes du fidèle Anfield.

Temps supplémentaire. Pluie incessante. Klopp et Simeone dans le discours et ont dû recommencer à écrire l’histoire.

Et Firmino, qui était à moitié inaperçu dans le match, le ferait, mais le garçon a fait en sorte que les gardiens de l’Atlético se souviennent de lui, qui lui ont d’abord accordé une première tête et lui ont ensuite donné le rebond d’Oblak pour le porter à 2-0. Mais l’avantage, peu importe le nombre de sauts, était dangereux: un but à l’extérieur de l’Atletico a tout changé. Et c’était ainsi! Joao Felix a commencé le mouvement 2-2 que Llorente a couronné pour battre Adrián et faire de la joie locale juste un mirage. 97 minutes et Liverpool «invincible» a dû gagner oui ou oui.

Et puis, à 105 ans, à la limite de l’exploit, Llorente est apparu à nouveau dans une erreur de Firmino dans la zone rivale qui a sacrifié le sien et a servi l’espace à Morata et à son partenaire, qui ont puni Adrián au plaisir. Il connaissait Liverpool des exploits, mais il ne s’imaginait pas les souffrir dans son sacré Anfield …

Maintenant, ils manquaient pour les deux buts locaux s’ils voulaient défendre leur couronne. Mais ils ne sont pas arrivés et à la place il y aurait du temps pour un but de Morata à 120 et alors oui, au revoir à l’illusion.

Les fans d’Anfield sont rentrés chez eux avec leur chanson, lorsque les jambes des Reds n’ont plus obéi à la tête, et ainsi, Liverpool n’a fait que dire au revoir et l’Atlético, qui ne combat plus la Ligue, va avec la vie pour un triomphe qui était déjà insaisissable.