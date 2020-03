Résultat Valence vs Atalanta, avec Zapata, huitième de la Ligue des champions | Ligue des champions

Atalanta ne le croit pas: lors de sa première participation à l’histoire de la Ligue des champions, il maintient une étape dévastatrice et a dépassé la Valence d’Espagne, après un match retour qui s’est joué à huis clos et qui a vu 7 buts sans presque aucune célébration , le tout dans le silence le plus désolé.

Avec Duván Zapata sur le terrain et Luis Muriel sans quitter le banc, l’équipe italienne a gagné 3-4 dans le duel et a obtenu un large avantage de 4-8 dans la clé, ce qui a assuré le ticket pour les quarts de finale avec autorité absolue

Une journée au bureau était la première fois pour un Atalanta qui ne donnait aucun répit, car dès la minute 3 il était devant avec un but de pénalité d’Ilicic, faute de terrain contre lui-même.

Gameiro a donné un coup de motivation à 21 minutes après ce clignotement du départ et a mis le match 1-1, mais l’avantage est resté pour les Italiens, qui n’ont jamais abandonné l’attaque malgré la série en leur faveur et que le 43 a trouvé, dans une autre pénalité, le 1-2 partiel qui a enterré Valence.

Cillessen a sauvé les 45 qui ressemblaient au troisième avant d’aller se reposer et le Colombien Duván Zapata est venu à la fête pour remplacer le battu De Roon (44).

Le complément a apporté un autre départ douteux pour le local, qui à 49 ans a été sauvé du but dans un tir furieux de Freuler qui s’est écrasé sur la barre transversale.

Mais il y a eu un début soudain d’efficacité de Valence, qui avait le deuxième dans une tête de Gameiro au milieu de la centrale à 51 minutes et un autre beaucoup plus, à 67, après une belle définition de Torres à surmonter et à mettre le match 3 -2 … et le miracle de tourner la clé à trois buts (4-6) … Bien sûr, il y avait le danger d’un autre but d’Atalanta qui ruinerait tout l’effort.

Et Zapata l’a eu après une passe dans l’espace et une bombe qui a sauvé le gardien avec ses pieds. Incroyable! Et Ilicic n’a pas pardonné avec une définition formidable, passe de l’arrivée colombienne et sèche de l’homme de la nuit, qui a ajouté un triplet et a égalé le match 3-3, et a jeté un seau d’eau froide sur l’illusion de Valence.

Ilicic, qui semblait blessé, a eu une autre respiration pour donner un nouveau coup mortel à Valence, puis a condamné la clé avec un 3-4 dans le jeu et un très long 4-8 dans la clé. Certains fans espagnols auront apprécié la solitude de la tribune avant un tel coup mais maintenant le souci est pour les fans de l’Atalanta, qui ne savent pas s’ils pourraient soutenir leur équipe dans l’exploit de se qualifier pour la Ligue des Champions, pour leur première fois dans la tournoi, le tout au nom des coronaviurs COVID-19.