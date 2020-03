Résumé et buts de Leipzig

Un bien meilleur Leipzig a dépassé Tottenham qui n’était que le vainqueur de l’égalité. Le vice-champion d’Europe reste en dehors de la Ligue des champions avec un 4-0 mondial et Mou Il se ridiculise à nouveau dans cette compétition.

03/10/2020

À 23:35

CET

SPORT.es

LEI

TOT

RB Leipzig

Gulacsi; Klosterman, Upamecano, Halstenberg; Mukiele (Adams, 56 ‘), Laimer, Sabitzer (Forberg, 87’), Angeliño; Nkunku (Haidara, 59 ‘), Werner; et Schick.

Tottenham

Lloris; Aurier (Fagan-Walcott, 91 ‘), Alderweireld, Tanganga, Sessegnon; Dier, Winks, Lo Celso (Gedson Fernandes, 80 ‘); Lamela, Dele Alli et Lucas Moura.

Buts

1-0 M. 10 Sabitzer. 2-0 M. 20 Sabitzer. 3-0 M. 87 Forsberg.

Arbitre

Depuis le Cerro Grande. TA: Laimer (49 ‘), Sabitzer (71’) / Sessegnon (34 ‘), Winks (45’), Tanganga (68 ‘), Alli (70’)

Incidents

Red Bull Arena 42 146 spectateurs.

Il n’a pas invité Dier à Lloris à induire en erreur dans les premières minutes du match, ce qui fait presque peur aux «éperons». Parce que l’équipe londonienne était une poupée entre les mains de Leipzig, qui au bout de dix minutes était devant le tableau de bord via Sabitzer. Le capitaine des lieux a été abattu de l’extérieur de la zone qui s’est retrouvée au fond des filets même si Lloris a légèrement touché le ballon. Mal a commencé le duel pour ceux de Mou.

Il est resté le même après le but et a même empiré, car Angeliño est passé en mode “Je veux aller en équipe nationale” et ses stages à gauche ont été un cauchemar pour les Anglais. Dans l’un d’eux, Werner a terminé un centre du prêt par la Ville dans le deuxième bâton au but, mais le but a été annulé hors jeu. Sabitzer avait encore plus de succès, qui dirigeait un centre espagnol à l’arrière du filet au premier poteau.

Le Tottenham a été très touché et n’a réagi que grâce à Lo Celso, qui avait la meilleure chance pour les «éperons» avec un tir de l’intérieur de la zone que Gulacsi a sauvé avec une grande main.

Aucune réaction

Bien que Tottenham ait sauté sur le terrain avec un autre air en seconde période, il n’a pas réussi à surmonter une défense allemande qui vivait très tranquillement. Ceux de Nagelsmann, après quelques minutes sans possession, égalèrent le match, mais les chances ne se présentèrent d’aucune façon.

Jusqu’à ce qu’un centre de Moura soit innocemment terminé par Alli depuis le point de penalty aux mains du but local. Il aurait pu entrer dans le match nul avec l’équipe anglaise, mais il a raté l’occasion. Et a fini par payer avec le troisième, le travail d’un Forsberg qui a envoyé la première balle qui a touché le fond du filet après avoir trouvé une balle lâche dans la surface de réparation.