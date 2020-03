Résumé et objectifs de Valence

Ça ne pouvait pas l’être. Il Valence est tombé éliminé en huitièmes de finale Champions ne pas être en mesure de retracer le douloureux 4-1 qui a traîné de San Siro. Malgré la compétition pendant la grande majorité du match, des erreurs défensives ont rendu l’acte impossible. Ilicic, avec quatre buts, il a été le joueur le plus décisif de la finale 3-4.

03/10/2020

À 23:14

CET

X. Serrano

VAL

Cravate

Valence

Cillessen; Wass, Diakhaby (Guedes, 46 ‘), Coquelin (Cheryshev, 74’), Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Gameiro et Rodrigo (Florenzi, 79 ‘).

Atalanta

Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon (Zapata, 44 ‘), Freuler, Gosens; Pasalic (Tamèze, 83 ‘); Ilicic et ‘Papu’ Gómez (Malinovskyi, 78 ‘).

Buts

0-1 M. 3 Ilicic (pen.). 1-1 M. 21 Gameiro. 1-2 M. 43 Ilicic (pen.) 2-2 M. 51 Gameiro. 3-2 M. 67 Ferran. 3-3 M. 71 Ilicic. 3-4 M. 82 Ilicic.

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). T.A .: Coquelin (33 ‘), Diakhaby (42’), Kondogbia (58 ‘), Wass (64’) / Freuler (86 ‘).

C’était dur, beaucoup. Ils le savaient tous. Sans la chaleur de Mestalla, avec une défense dans le cadre et devant un rival mortel en attaque. Mais que faire si … Un objectif rapide, le poids du bouclier, le courage d’une équipe qui frappe plus fort quand ils le prennent pour couler … Il y avait des raisons de rêver la nième nuit magique. Ils devaient être infaillibles derrière et profiter des opportunités de but. Ils arriveraient, comme dans Milandevant un Atalanta qui accorde beaucoup en défense.

Mais bientôt l’espoir s’est dilué lorsque la première prémisse a été violée. Deux peines innocentes et évitables ont dicté le sort d’un Valence que par phases il jouait avec l’intensité et l’approche nécessaires pour opérer le miracle. Le poids des erreurs était excessif. La chose la plus douloureuse est que sans eux, le vainqueur aurait pu être un autre.

Faiblesses et opportunités

Mangé par des blessures, Valence a commencé avec Diakhaby et Coquelin comme un couple inédit de centrales. Le retour de Rodrigo Au début de l’attaque, c’était la seule nouveauté positive pour un groupe comptant jusqu’à huit absences.

Moins de difficultés rencontrées Gian Piero Gasperini, qui a répété les onze San Siro avec les changements forcés par la blessure de Sportiello pour Gollini sous bâtons et de Djimsiti pour Toloi derrière. Deux victimes sensibles dans la ligne moins solide de Atalanta, encore une raison de croire.

Début cruel

Mais même les plus optimistes ont perdu leur discours lorsque la minute deux n’était pas encore atteinte. Ilicic il s’est glissé entre deux défenseurs et, après une pause, a été balayé par Diakhaby. Pénalité L’international slovène n’a pas pardonné.

Cruel revers. Les chansons en conserve dans le système de sonorisation, le seul che che. Fidèle à son style, le Atalanta Il a ignoré le résultat et s’est jeté pour mordre sur un terrain rival, où il se sent puissant. Cillessen Il a vite compris et a choisi de jouer longtemps.

Plus intense, le Valence Il a remporté chaque set et s’est installé dans un champ rival. Rodrigo exigé Sportiello et le Atalanta tremblait. Inconfortable, fragile Gameiro lié par une erreur de Palomino et l’acte semblait même réalisable.

Mais encore une fois, Valence Il s’est tiré une balle dans le pied. Diakhaby Il a touché une balle inoffensive à l’intérieur de la zone. L’arbitre a indiqué les onze mètres après avoir examiné le VAR e Ilicic Il a de nouveau facturé l’addition. Coup terrible.

Pride che

Il Valence Il a choisi de se battre. Il n’a jamais baissé les bras. Il a continué à défendre avec trois centrales et a poussé jusqu’à ce qu’il marque deux fois grâce à Gameiro et Ferran. Mais en deux coups, Ilicic Cela a mis fin à toute trace d’espoir. Il n’y avait rien à faire. Il est tombé et clairement, mais le Valence Il a combattu avec tout jusqu’au coup de sifflet final.