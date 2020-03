Résumé et objectifs du PSG

Le PSG a remporté la première «finale» de la saison et Thomas Tuchel a sauvé sa première «balle de match». Être éliminé dans les huitièmes pour la quatrième année consécutive n’était dans le plan de personne. Ni de Neymar, qui a été décisif dans le retour parisien. Le Brésilien a marqué le premier but et a participé au deuxième but de Juan Bernat pour emmener son équipe en quarts de finale de la Ligue des champions. Dortmund a essayé mais n’a pas pu. Le PSG était supérieur et continue dans sa tentative de conquérir le “orejona” tant attendu.

03/11/2020

Loi du 03/12/2020 à 00:03

Roger Payró

Tuchel: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Juan Bernat; Di María (Kurzawa, 79 ‘), Paredes (Kouassi, 92’), Gueye, Neymar; Cavani et Sarabia (Mbappé, 64 ‘).

Borussia Dortmund

Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (Götze, 87 ‘), Witsel (Reyna, 71’), Emre Can, Guerreiro; Sancho, Haaland et Hazard (Brandt, 68 ‘).

Buts

1-0 M. 28 Neymar. 2-0 M. 45 + 1 Juan Bernat.

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). T.A .: Juan Bernat (68 ‘), Neymar (89’), Marquinhos (90 ‘), DI María (90’), bappé (93 ‘) / Haaland (16’), Hummels (61 ‘). TR: Emre Can (89e)

Incidents

Princes Park. Derrière des portes closes.

Les stars s’étaient alignées contre Thomas Tuchel: Verratti et Meunier sanctionné, Thiago Silva récupéré mais sans rythme compétitif et Mbappé affecté par une image de l’angine de poitrine. L’entraîneur allemand avait l’arme du Français sur le banc, mais la première mi-temps a montré qu’il n’avait pas besoin de l’utiliser. Neymar a jeté l’équipe sur son dos et c’est généralement une garantie de succès. Ils le savent bien à Paris. Camp Nou, mars 2017 & mldr; ils ont encore des cauchemars.

Comme prévu, Tuchel a opté pour un 4-4-2 plus conservateur que le schéma à trois cœurs qu’il a utilisé à Signal Iduna Park. Le Dortmud avait alors le soutien du public, contrairement aux Parisiens du Parc des Princes. Un autre handicap. Le silence du fief du PSG a été rompu de temps à autre par des feux d’artifice et des chants de supporters qui se sont rassemblés à proximité du stade. Ils n’allaient pas être laissés seuls malgré la demande d’éviter les foules face à la pandémie de coronavirus.

Dans ce contexte, le PSG pensait dès le départ qu’il pourrait inverser le résultat négatif du match aller. Le plan était clair: contrôle du ballon, patience dans sa circulation et pression après la perte. De l’autre côté se trouvaient des élèves de Favre qui faisaient confiance à leurs options pour rebond. Mais la stratégie gagnante était celle de Tuchel.

Contrôle parisien

Avec 70% de domaine du ballon, Le PSG a mijoté leurs arrivées. Ils n’étaient pas nombreux, mais ils étaient très clairs. Lorsque vous avez également de l’efficacité, vous devez gagner. Cavani le premier a passé l’équateur du premier acte devant un Bürki qui lui a refusé les deux avec un pied miraculeux, mais trois minutes plus tard Ney a ouvert la boîte. Coup de plaque de «10» sur un corner que Dortmund pourrait mieux défendre. C’est son premier but avec le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Le 1-0 a stimulé Dortmund, qui a fait un petit pas en avant. SanchoAvec deux tentatives, sans réel danger pour Keylor, et un coup de fouet de Hazard, ils ont mis en scène sa réaction. Non seulement cela semblait insuffisant, mais Favre a ajouté le deuxième coup. Juan Bernat récupéré, Neymar dynamité la pièce, Sarabia mettre et le côté espagnol lui-même l’a terminé déviant juste avec la pointe de la botte envoyant son compatriote.

Tuchel n’en avait pas besoin, mais commençait juste la seconde moitié Mbappé est sorti pour chauffer. Il serait sûrement convenu qu’il jouerait une demi-heure. Dit et fait, l’entraîneur a pris le vert dans le 64 ‘, dix minutes après Di María a brouté 3-0 avec un coup franc direct qui a forcé le vol de Bürki.

Mbappé s’en va

MbappéVolontairement, il n’était pas tout à fait certain avant un Dortmund qui a succédé à la capitale. Forcé par le résultat, son amélioration rencontre une grande solidité défensive de celles de Tuchel. Vingt à la fin, Favre a brûlé tous ses navires: cartes à échanger entre Hazard et Brandt et Reyna, clé au match aller, a remplacé Witsel. En l’absence de pouvoir tresser des pièces à l’intérieur, Brandt Il l’a essayé plusieurs fois à distance, sans succès pour ses intérêts.

Le PSG n’a guère souffert dans la dernière ligne droite. Le malaise était davantage dû à ce qui était vécu dans le passé qu’à un véritable sentiment de danger «borusser». Un dernier tangana provoqué par un manque de Emre Can sur Neymar s’est terminé avec l’expulsion du milieu de terrain de Dortmund et qui a fini par minimiser entièrement les options des Allemands.