Rio Ferdinand bat Alvaro Morata après la défaite de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid

Rio Ferdinand a traîné Alvaro Morata après que l’Atletico Madrid ait éliminé Liverpool de la Ligue des champions (Photo: .)

Rio Ferdinand s’est moqué d’Alvaro Morata à propos de sa célébration passionnée après la superbe victoire de l’Atletico Madrid en Ligue des champions contre Liverpool.

Les espoirs de Liverpool de remporter deux titres européens consécutifs ont été anéantis par l’Atletico mercredi soir, l’équipe espagnole remportant 3-2 à Anfield pour remporter une victoire globale de 4-3.

L’équipe de Jurgen Klopp a égalisé lorsque Georginio Wijnaldum est rentré à la maison peu avant la mi-temps et s’est retrouvé devant en prolongation lorsque Roberto Firmino a marqué son premier but à Anfield cette saison.

Mais l’Atletico a marqué trois buts en retard grâce à Marco Llorente et Morata pour éliminer Liverpool et réserver sa place en quart de finale de la Ligue des champions.

Les célébrations de Morata dans une caméra au bord du terrain ont attiré l’attention des experts de BT, Gary Lineker suggérant que l’ancien attaquant de Chelsea était «surexcité» après la victoire.

Et la légende de Manchester United, Ferdinand, a ajouté: “Je souhaite qu’il ait cette énergie quand il était en Angleterre … Jésus.”

Ferdinand a souligné le sort décevant de Morata à Chelsea avant de rejoindre l’Atletico en prêt en janvier 2019. Le joueur de 27 ans signera un accord permanent avec le club espagnol en juillet.

Plus: Football



À la sortie de Liverpool de la Ligue des champions, Ferdinand a déclaré: «La résilience et le caractère de l’Atletico sont phénoménaux.

«Ils se sont accrochés, se sont défendus pour leur vie. Leurs défenseurs étaient magnifiques. Et puis ils ont eu la pointe quand ils en avaient besoin.

«Si vous n’avez pas de meilleur gardien de but, vous êtes puni au plus haut niveau. Nous en avons déjà parlé avec Liverpool par le passé et c’est reparti ce soir. »

PLUS: les fans de Liverpool se tournent contre Adrian après la sortie de la Ligue des champions à l’Atletico Madrid

PLUS: Le défenseur de la Juventus et de l’Italie Daniele Rugani est positif pour le coronavirus