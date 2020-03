Rio Ferdinand choisit son favori «hors concours» pour remporter la Ligue des champions

Rio Ferdinand soutient Liverpool pour conserver la Ligue des champions (BT Sport)

Rio Ferdinand admet que Liverpool est son «favori hors concours» pour remporter la Ligue des champions cette saison.

L’équipe de Jurgen Klopp doit renverser une défaite 1-0 lors de son match aller contre l’Atletico Madrid si elle veut atteindre les quarts de finale et rester avec une chance de conserver sa couronne européenne.

Le Bayern Munich a montré ses références mardi soir avec une impressionnante victoire 3-0 à Chelsea, tandis que le Borussia Dortmund est également aux commandes de son match contre le Paris Saint-Germain après avoir remporté une victoire 2-1 en Allemagne la semaine dernière.

Ailleurs, Manchester City est favori pour atteindre les huit derniers matchs après une victoire 2-1 sur le Real Madrid mercredi soir, tandis que la Juventus a besoin d’un résultat positif à Turin après avoir été battue par Lyon lors du match aller.

Liverpool est déjà sur le point de remporter le titre de Premier League et l’ancien défenseur de Manchester United, Ferdinand, estime que l’équipe de Klopp est en pole position pour remporter le doublé.

“Je ne peux pas regarder plus loin que Liverpool, si je suis honnête”, a déclaré Ferdinand à BT Sport.

Le Liverpool de Jurgen Klopp cherche à défendre sa couronne de Ligue des Champions (.)

“Je pense qu’ils vont affronter l’Atletico Madrid, je pense que c’est un match difficile mais je pense qu’Anfield lui donne une dimension différente.

«Le Bayern Munich avait fière allure hier contre une équipe qui recherche la forme et sa propre identité en ce moment à Chelsea.

«Donc, ils ont peut-être atteint un sommet un peu tôt, qui sait, à l’avenir, ils sont excellents, mais sur le plan défensif, je serais un peu inquiet pour le Bayern.

“Mais Liverpool est mon favori.”

Plus: Football



Pendant ce temps, Joe Hart a soutenu son ancien club de Manchester City pour remporter la Ligue des champions devant ses rivaux nationaux.

“Je vais évidemment soutenir Manchester City”, a déclaré le gardien de but.

«Je ne peux pas croire qu’ils ne l’ont pas encore gagné, je ne peux vraiment pas.

«En faisant partie de celui-ci, en le regardant et en affrontant Pep Guardiola, le plus grand manager de tous les temps comme beaucoup de gens l’ont appelé, je pense que c’est plus tôt que tard.

“Et évidemment, il faudra que ce soit plus tôt maintenant avec ce qui se passe [with City’s Champions League ban]. »

