Rio Ferdinand et Glenn Hoddle claquent deux joueurs de Tottenham après la sortie de la Ligue des champions

Tottenham a été éliminé de la Ligue des champions par RB Leipzig (Photo: BT)

Le gardien de but de Tottenham Hugo Lloris et le défenseur Serge Aurier ont été critiqués alors que les Spurs ont été éliminés de la Ligue des champions après une défaite catégorique contre le RB Leipzig.

En retard d’un but après le match aller dans le nord de Londres, Tottenham a été battu 3-0 mardi soir alors qu’il n’avait pas atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions, un an après avoir atteint la finale.

Un doublé en première mi-temps de Marcel Sabitzer et du but tardif d’Emil Forsberg a réglé le lien, Lloris recevant des critiques pour son rôle dans les deux premiers buts de Leipzig.

Le défenseur ivoirien Aurier a également été critiqué après avoir perdu le vol du ballon et mal jugé une tête dans la préparation à la deuxième de Sabitzer.

S’exprimant à la mi-temps, la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré: «Les Spurs ont tenté leur chance dans les cinq à dix premières minutes, mais ils ne pouvaient tout simplement pas gérer le rythme et les mouvements de cette équipe de Leipzig.

«Pour le premier but, c’est une bonne frappe mais le gardien doit être questionné ici sûrement.

«Nous avons souligné Aurier avant le match comme une faiblesse dès le premier match, ils ont obtenu d’innombrables fois au match aller. Là encore, il est dans une position décente mais son mouvement est médiocre, il évalue mal la tête et ils entrent. »

Les éperons sont en grande difficulté maintenant!

Leipzig double son avance à égalité…

Il est désormais 2-0 sur l’ensemble de la tenue allemande pic.twitter.com/wmAzoZCV0R

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 10 mars 2020

Le héros des Spurs, Hoddle, a ajouté: «Lloris aurait dû l’enregistrer de toute façon, mais s’il était dans la bonne position – un mètre à l’intérieur de la surface de six mètres – il le sauvegardait facilement.

«Je l’ai déjà vu avec lui, c’est un modèle. Plus vous allez profondément dans le but, plus vous cédez les coins. C’est une chose technique dont il doit sortir.

“Vous ne pouvez pas vous faire battre sur votre post proche [for the second goal]. Il a fait deux erreurs. Au plus haut niveau, vous êtes pris au piège si vous êtes dans la mauvaise position. »

Plus: Football



L’ancienne star de la Premier League Peter Crouch a également critiqué Lloris et Aurier, ajoutant à BT Sport: «Vous devez interroger le gardien de but. Il pourrait être plus éloigné, mais il y met la main et a besoin d’un poignet plus fort.

«Vous pouvez voir son [Aurier] la forme du corps, il enlève complètement l’œil du ballon et il tourne dans le mauvais sens. C’est une mauvaise erreur, une terrible erreur. Lloris doit encore être mis en évidence là-bas. »

Tottenham, huitième de Premier League, affrontera l’ancien club de Mourinho, Manchester United, ce week-end.

PLUS: Carragher défend Mourinho contre les critiques pour Ndombele “honteux”

PLUS: Werner révèle un dilemme sur le choix du transfert Man Utd ou Liverpool