Rio Ferdinand révèle ce qu’il a dit à Ryan Giggs et Paul Scholes à propos de Lionel Messi après la finale de la Ligue des champions

Lionel Messi a tourmenté Man Utd et Rio Ferdinand lors de la finale de la Ligue des Champions 2011 (Photo: .)

Rio Ferdinand a avoué à ses coéquipiers de Manchester United qu’il avait été «embarrassé» par Lionel Messi après que la star de Barcelone lui ait mené une joyeuse danse lors de la finale de la Ligue des champions 2011.

Les maîtres tiki-taka de Pep Guardiola ont été couronnés champions d’Europe pour la deuxième fois en trois saisons après une victoire unilatérale à Wembley.

Barcelone avait battu United 2-0 à Rome deux ans plus tôt, mais était encore plus dominant dans le nord de Londres alors que les buts de Pedro, Messi et David Villa mettaient la gloire sur un score de 3-1 qui reflétait à peine leur supériorité.

Ferdinand, qui avait été responsable du but de Messi dans la pièce maîtresse de 2009, a enduré une autre soirée torride alors que lui et son partenaire défensif central habituel Nemanja Vidic étaient submergés par la ligne avant du Barca, ainsi qu’un trio de milieu de terrain de Xavi, Andres Iniesta et Sergio Busquets , qui étaient tous au sommet de leurs pouvoirs.

Interrogé par le jeune de West Ham, Declan Rice, dans une interview avec Copa90 qui était le meilleur joueur qu’il ait affronté, Ferdinand a vérifié la légende brésilienne Ronaldinho, mais a admis que Messi était à un autre niveau.

“Messi était un tueur”, a-t-il déclaré. «Ronaldinho était irréel, le magicien fluide.

Mais avec Messi, il ferait tout cela mais il y avait toujours un but ou une passe décisive à la fin. »

Plus: Manchester United FC



Dans la meilleure équipe qu’il a affrontée, Ferdinand a ajouté: «Barca, ils nous ont donné une leçon absolue à Wembley.

«Je me tenais là en les regardant soulever le trophée et moi, Giggsy et Scholesy, nous nous tenions debout, les mains sur la bouche, et j’ai dit:« Je me sens gêné, les gars ». Il (Messi) a pris des libertés. »

PLUS: Danny Murphy exhorte Manchester United à battre le record de transfert sur l’attaquant de Tottenham Harry Kane

PLUS: Rio Ferdinand révèle que Nemanja Vidic ne pouvait pas croire à quel point Louis Saha était bon à Manchester United

Lire les dernières mises à jour: les nouvelles du Coronavirus en direct