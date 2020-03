Rio Ferdinand salue Kevin De Bruyne comme «meilleur milieu de terrain du monde»

De Bruyne a marqué son 50e but pour City contre Madrid (Photo: .)

Rio Ferdinand qualifie Kevin De Bruyne de “meilleur milieu de terrain du monde” après avoir été capitaine de Manchester City pour une victoire 2-1 sur le Real Madrid au Santiago Bernabeu.

L’international belge a converti le penalty gagnant pour donner à l’équipe de Pep Guardiola une bonne chance de passer à la prochaine étape de la Ligue des champions.

City a inscrit un but sur la marque des heures grâce à Isco, mais une tête de Gabriel Jesus a ramené le club de Manchester à 1-1.

À peine cinq minutes plus tard, le remplaçant Raheem Sterling a été frappé dans la surface par le défenseur madrilène Dani Carvajal, et De Bruyne a caché son 50e but pour Manchester City pour sceller la victoire.

Après le match, la légende de Manchester United, Ferdinand, a déclaré à BT Sport: «Il [De Bruyne] est le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment.

Guardiola n’a pas remporté de trophée de la Ligue des champions depuis 2011 (Photo: .)

“Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un près de lui en termes de ce qu’il peut faire.

«Il fait tout, en termes d’athlétisme, de fuir les gens, d’apprécier ses passes.

“Sa prise de décision dans le dernier tiers, 99% du temps, il a raison.”

Le patron espagnol Guardiola a pris la décision choquante de s’installer à 442, avec De Bruyne et Bernardo Silva déployés comme attaquants.

Le milieu de terrain belge a admis à BT Sport après le match: «En quatre ans avec Pep, il surprend parfois. Parfois, les joueurs ne sont pas informés avant le match de ce que nous devons faire. Il y a eu des bons moments et des moments moins importants. »

City reprend désormais son avantage 2-1 au stade Etihad pour le match retour de son match de huitièmes de finale le 17 mars.

