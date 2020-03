Simeone répond aux critiques de Klopp: “Nous jouons pour gagner”

Diego Pablo Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a répondu à Jürgen Klopp, Qui a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi l’Atlético joue comme ça, et l’entraîneur a dit qu’ils ils jouent “pour gagner”.

03/12/2020

Agir à 10:40

CET

EFE

A l’issue de Liverpool-Atlético (2-3) des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui signifiait l’élimination de l’actuel champion d’Europe, l’Allemand a dit qu’il ne comprend pas pourquoi l’Atlético joue comme il le fait malgré la qualité il a.

Cholo Simeone Il a répondu lors d’une conférence de presse: “Pour gagner”, a indiqué l’Argentin. “Nous jouons avec nos armes et pour gagner, en exploitant les défauts des rivaux”, a-t-il précisé après avoir sonné à Anfield.

“L’adversaire est l’un des meilleurs que nous ayons dû affronter ces dernières années”, a salué Liverpool. “La fête devait briser la ligne qu’ils marquent si bien derrière, nous en avons eu une dans la première minute, et à partir de là, ils ont commencé à maintenir le match, avec de nombreuses occasions sur les côtés”, at-il expliqué.

Simeone loué les performances de Jan Oblak, qui en tant que gardien de but a mis au niveau de Leo Messi, et Marcos Llorente, Deux de leurs footballeurs les plus décisifs dans un succès collectif pour l’équipe de matelas, et ont également eu un impact sur la nécessité d’éliminer la double valeur des buts dans la règle des heures supplémentaires car c’est quelque peu injuste.

“Aujourd’hui est injuste parce que les trente minutes que nous avons dû faire trois buts, Liverpool n’en avait pas. Nous avions 30 de plus que Liverpool et ce n’est pas juste, parce que nos buts valent plus. Aujourd’hui nous favorise et un autre jour nous pouvons gâcher. ”

L’Atlético est l’un des clubs qui a déjà réussi à se qualifier pour le tirage au sort des quarts de finale des Champions 2020 qui devait se tenir à Nyon le 20 mars au cas où le calendrier pourrait être respecté.

Les clubs classés sont: Atalanta, Atlético, RB Leipzig et PSG et les tours de qualification Bayern-Chelsea, Manchester City-Chelsea, Juventus-Olympique Lyon et Barça-Nápoles restent à définir, qui doivent se dérouler à huis clos le 18 mars (21h00).