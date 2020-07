Son Giovanni profite du temps à Dortmund

Le directeur sportif de l’Austin FC et ancien capitaine de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Claudio Reyna, a déclaré que son fils Giovanni Reyna apprécie son séjour au Borussia Dortmund ainsi que son amitié naissante avec son compatriote Erling Haaland.

Haaland a déclaré en juin que Gio Reyna était le « rêve américain » après que le duo s’était lié pour marquer pour le Borussia Dortmund lors d’une victoire 2-0 au RB Leipzig, un surnom que Claudio a trouvé amusant.

« C’est drôle. Erling et lui plaisantent probablement et se moquent l’un de l’autre », a déclaré Reyna à ESPN lundi. « Je ne sais pas, je ne pense pas que ça va durer. Il l’apprécie probablement en ce moment, cela vient de son copain et de la relation de jeunesse qu’ils ont, mais il l’apprécie et est heureux. »

Reyna, qui était souvent surnommé « Captain America » ​​pendant ses jours de jeu à l’étranger, est ravi qu’il y ait un certain nombre de jeunes joueurs américains, tels que son fils et Christian Pulisic, faisant des vagues dans les grands clubs en Europe et pense que cela apporte ajouté motivation aux États-Unis, où il participe à la création de l’académie d’Austin FC.

« C’est très motivant », a déclaré Reyna. « C’était bien pour mon fils Gio de voir de jeunes joueurs comme Christian en Europe, mais ici aussi, au niveau national, il y a de belles histoires de joueurs venant de notre ligue et c’est inspirant. Ils peuvent voir des joueurs concourir au plus haut niveau. Ils peuvent voir les joueurs ont un impact sur les équipes. C’est vraiment excitant. «

Reyna espère aider à créer l’environnement pour développer de tels talents dans son rôle à Austin FC, l’académie détenant un statut important au sein de la franchise.

« Avec nos installations d’entraînement, le personnel que nous amenons, le stade, nous apportons à la communauté centrale du Texas un ascenseur pour que n’importe quel joueur puisse s’inspirer et voir le chemin vers une équipe professionnelle », a déclaré Reyna. « Grâce à mon expérience au NYCFC, il y a beaucoup de faim et de passion, mais lorsque vous ajoutez en plus une voie claire et un stade qu’un jeune joueur, 13 ou 14 ans, peut jouer dans son arrière-cour, ou à une heure de route, c’est spécial. «

« C’est quelque chose que nous allons construire et cela va se produire et cela motivera et inspirera les joueurs et avant que nous le sachions, nous aurons nos propres joueurs locaux dans notre première équipe et auront un impact et nos fans vont adorer eux, cela fait partie de notre parcours en tant que club. «

Le Reyna et l’Austin FC ont annoncé la première signature du club lundi, avec l’ailier paraguayen de 20 ans, Rodney Redes, qui devrait déménager au Texas en janvier prochain avant la première saison MLS de la franchise en 2021.

Le directeur sportif estime que la crise des coronavirus a naturellement ralenti le processus de dépistage et de recrutement, mais n’est pas trop préoccupé par la composition de la formation d’Austin avant la saison 2021 et dit que le club a fait preuve de diligence raisonnable sur Redes via une série d’appels Zoom pour obtenir pour mieux le connaître.

Reyna a également admis qu’Austin n’a pas de difficulté à attirer des joueurs, dont beaucoup, selon lui, n’ont pas souvent besoin d’être persuadés de venir en Major League Soccer.

« J’espère que notre ligue est considérée comme stable et cela a été en termes de joueurs payés et notre ligue va continuer à croître de force en force », a déclaré Reyna. « Ils voient cela comme une décision de carrière venant de la MLS.

« Devoir convaincre les joueurs de venir en MLS se produit de moins en moins et il y a de l’intérêt de joueurs qui veulent venir en MLS de différents groupes d’âge, que ce soit dans leur développement, des années formatrices aux années de pointe aussi; même des joueurs bien connus comme David Villa et Carlos Vela ont choisi la MLS alors qu’ils auraient pu choisir une équipe de haut niveau en Europe, ce qui en dit long sur la situation de la ligue. «