Souvenir du miracle remarquable de Newcastle en Ligue des champions 2002

Les fans de Newcastle United se sont habitués à voir leur équipe défier les probabilités, pour le meilleur ou pour le pire, et les choses n’ont jamais été aussi dramatiques qu’en 2002.

L’équipe de Bobby Robson s’est qualifiée pour la Ligue des champions en éliminatoires, après avoir propulsé les demi-finalistes de Leeds United en 2001 à la quatrième place du championnat l’année précédente, mais les matchs contre la Juventus, le Dynamo Kiev et Feyenoord ont assuré que leur passage ne serait pas facile.

Effectivement, trois défaites consécutives au cours des trois premiers matchs les ont obligés à franchir efficacement un mur vertical. Cependant, comme ils le montreraient bientôt, rien n’est impossible.

Non seulement Newcastle n’a-t-il pas réussi à marquer un point dans l’un de ces trois matchs, mais il n’a même pas marqué de but.

Le Dynamo a frappé deux fois sans réponse en Ukraine, Sebastián Pardo a marqué le seul but du match lorsque Feyenoord a visité St James’s Park et Alessandro del Piero de la Juve a marqué deux buts en deuxième mi-temps au Stadio Delle Alpi.

“Si la Juve avait marqué cinq buts comme elle l’avait fait la semaine dernière contre le Dynamo Kiev, alors Newcastle n’aurait pas vraiment pu se plaindre”, a écrit Michael Walker du Guardian, décrivant le côté anglais comme étant “surclassé”. À ce stade, la perspective que l’équipe de Robson n’obtienne qu’une seule victoire – sans compter les trois dont elle avait besoin – semblait farfelue.

Cependant, si vous allez poursuivre une tâche improbable, rien de tel qu’un moment improbable pour vous donner la conviction de continuer. Lorsque la Juventus s’est rendue à Tyneside, le dernier but d’Andy Griffin était il y a plus de deux ans et il n’avait jamais marqué en Europe. Pas la peine…

Le rêve était toujours vivant, mais il restait extrêmement précaire. Si l’effort tardif de Marcelo Zalayeta était tombé sous la barre au lieu de le canoner, cela aurait été ça.

L’autre match de la même nuit a apporté une victoire au Dynamo Kiev, et lorsque Maxim Shatskikh a donné l’avantage à l’équipe d’Oleksiy Mykhaylychenko à St James ‘Park, la tâche de Newcastle a été doublée, puis une partie: au lieu d’avoir besoin d’un but en 90 minutes, comme ce fut le cas lors du match précédent, ils en avaient maintenant besoin de deux en moins de 45.

En fin de compte, ils n’avaient encore besoin que de la moitié de ce temps, avec la tête de Gary Speed ​​et une pénalité d’Alan Shearer – accordée par un arbitre remplaçant après que l’homme d’origine au milieu a été expulsé blessé – a assuré le revirement.

Mais tout n’était pas complet: avant le dernier tour, Dynamo avait sept points, Newcastle en avait six et Feyenoord – en raison de l’hôte des hommes de Robson à De Kuip – en avait cinq. «Tout pour jouer» était un euphémisme.

Après 49 minutes, le score était nul à Kiev tandis que les buts de Craig Bellamy et Hugo Viana donnaient une avance de 2-0 à Newcastle à Rotterdam. Mais ce n’est jamais facile.

Presque instantanément après que Viana ait battu Patrick Lodewijks pour doubler l’avance de son équipe, Maksim Shatskikh – qui avait mis Dynamo un but pour le bien en Angleterre – a encore frappé contre la Juventus déjà qualifiée pour secouer à nouveau la table des choses.

La Juve n’était pas prête à s’allonger – les deux Marcelos, Salas et Zalayeta – ont renversé la vapeur pour leur donner l’avantage en 15 minutes – mais Feyenoord non plus.

Mariano Bombarda a réduit de moitié le déficit sur le tronçon et Anthony Lurling a volé dans un égaliseur. La formation hollandaise, qui n’avait pas marqué depuis plus de 400 minutes de Ligue des champions, était maintenant soudainement au bord d’un miracle. En dépit de l’abandon de son avance, le Dynamo Kiev était sur le point de grimper grâce à son record face à face supérieur à Newcastle.

Le drame tardif impliquant des clubs anglais en Europe n’était pas nouveau, le but de Lúcio pour le Bayer Leverkusen condamnant Liverpool à une sortie tardive lors de la compétition de l’année précédente, et les efforts d’Alan Smith et de Lee Bowyer dans les 10 dernières minutes de jeux aidant à voir Leeds dans le KO en 2001.

Pourtant, il y a un drame tardif et un drame tardif.

Bien sûr, Newcastle aurait pu tenter une croisière vers une victoire confortable, mais ce n’était pas dans leur ADN. C’était une saison au cours de laquelle ils ont marqué deux fois dans les 10 dernières minutes pour décrocher un match nul à Liverpool et deux fois dans les cinq dernières pour transformer un déficit 1-0 en une victoire 2-1 sur Everton.

S’ils allaient gagner, ils devraient d’abord donner à leurs adversaires un soupçon de gloire, comme faire pendre une chaîne de saucisses pour votre chien et espérer simplement qu’il soit inexplicablement distrait en les dépassant. Paul Bosvelt a raté une occasion de placer Feyenoord 3-2, puis – après un travail fantastique mais largement oublié de Kieron Dyer – Bellamy s’est imposé dans un vainqueur à la 90e minute.

C’est comme s’il y avait une profonde fragilité dans l’objectif gagnant, comme si tout pouvait s’effondrer à un moment donné.

Alors que Dyer saute gracieusement dans la défense, il a le sentiment qu’il doit tout faire à l’instinct, car s’il s’essoufflait pour reconnaître l’état de jeu, ses jambes se plieraient sous lui.

De même, d’autres joueurs dans la situation de Bellamy pourraient ressentir le besoin de toucher, d’évaluer leurs repères et de décider ensuite de tirer ou de chercher une passe. Mais si le Gallois avait fait cela, l’ouverture aurait bien pu disparaître en une seconde.

Cela devait arriver comme ça, et seulement comme ça.

Lorsque la deuxième phase de groupes s’est déroulée, Newcastle a clairement regardé leur retour dramatique et a décidé qu’ils pensaient un peu plus à la même chose.

Dans les 10 minutes du coup d’envoi contre l’Inter, les Magpies étaient un but et un homme à terre, puis une défaite 2-0 à Barcelone les a laissés sur la bonne voie pour un autre rebond improbable. Après tout, si vous voulez réaliser l’impossible, cela vous oblige à rendre les choses difficiles pour vous-même.

Mais cela n’a pas fonctionné. Malgré deux victoires contre le Bayer Leverkusen, leur sort a été quasiment scellé par l’égalisation d’Iván Córdoba lors du match retour à Milan, une défaite à domicile contre le Barça confirmant l’inévitable.

“Les fans de Newcastle se sont habitués au balayage dramatique, comme on l’a vu à San Siro la semaine dernière, mais ce n’était qu’une petite histoire en comparaison”, a écrit Walker. “Et à la fin, il n’y a eu aucune torsion.”

