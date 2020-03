Le Valencia CF accueillera l’Atalanta à Mestalla mardi (21h00/Movistar Liga de Campeones), en huitième de finale retour de la Ligue des champions, dans un match marqué plus par le huis clos dû à la menace du coronavirus que par le fait que le “che” a besoin de presque un miracle pour revenir après le 4-1 du match aller.

La première partie a été jouée devant un public au Stadio San Siro de Milan, au début de la crise médico-sociale qui provoque un Covid-19 dont la capitale lombarde est l’un des plus grands centres européens. Le match retour se jouera à Mestalla, mais à huis clos.

Une situation anormale qui fera que Valence devra chercher la “machada” pour renverser le résultat défavorable du match aller sans son supporter, sans son joueur numéro 12. On a peu parlé dans le précédent, devant le manque d’apparences et devant les moyens, de la partie, et beaucoup de cette obligation de jouer sans public.

Au-delà du coronavirus et de la demande de l’environnement valencien de reporter le match s’il devait se dérouler à huis clos, le duel se poursuit et Albert Celades tentera de gagner le droit de jouer contre eux en quart de finale.

Pour arriver au prochain tour, ils devront changer leur image par rapport à la nuit fatidique qu’ils ont passée au San Siro. Maxi Gómez, désormais blessé, a manqué l’une des rares occasions pour Valence de passer le cap du 4-1 grâce à un but de Denis Cheryshev, ce qui a permis de compenser la défaite et de donner un peu d’espoir au “che”.

Hateboer, deux fois dans le premier et le quatrième but, Ilicic et Freuler ont donné un grand avantage à une Atalante qui brille dans la Serie A, où elle est quatrième et avec trois points d’avance – et un match en moins – sur la Roma, cinquième. Et, en Europe, ils ont un pied et demi en quart de finale des “Champions” pour mériter le label de révélation de l’équipe.

De plus, ils se sont imposés par un scandaleux 2-7 contre Lecce au dernier tour, juste après avoir battu Valence, avec un triplé inclus par Duván Zapata. Le seul doute pour Gian Piero Gasperini est Rafa Tolói, il peut donc faire ce qu’il veut, partir avec tout ou tourner, dans la Mestalla vide.

Beaucoup plus d’absences ont des Celades, ce qui complique encore plus l’exploit. Sans Garay, Maxi Gomez, Piccini, Mangala, Vallejo ou Jaume Costa, blessés, ou le sanctionné Gabriel Paulista, la seule bonne nouvelle est que Rodrigo semble avoir surmonté son problème de genou.

Les compos de FC Valence – Atalanta

Le Valencia CF affronte l’Atalanta ce samedi avec une victoire 4-1 au match aller pour tenter de revenir de l’arrière. La mission est très compliquée, mais Albert Celades ne va rien garder pour le match de la Ligue des champions.

Cillessen sera à nouveau dans les buts, protégé au centre de la défense par Diakhaby et Coquelin et sur les côtés par Gayà et Wass, qui auront la double mission d’empêcher les attaques des rivaux de frapper le citron vert et de tenter de les reconquérir.

Dans la salle des machines, ils répéteront Parejo et Kondogbia dans le but de dominer le milieu de terrain, tandis que Guedes et Ferran auront l’occasion de percer les extrémités de l’Atalanta. En tête d’affiche, Rodrigo et Gameiro chercheront à tirer le meilleur parti des nombreuses possibilités qui s’offrent à eux.