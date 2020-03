Streaming : PSG-Dortmund en direct live a partir de 21h00

VOIR PSG vs. Borussia Dortmund EN DIRECT EN LIGNE AUJOURD’HUI Mercredi 11 mars au Parque de Los Principes pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020, à partir de 21h00. La diffusion sera assurée par RMC Sports 1.

PSG – Dortmund en streaming

Le match PSG / Dortmund est à suivre en direct ce mercredi 11 mars à partir de 21h sur RMC Sport 1 et sur les applications de streaming de SFR et RMC

Le retour du PSG contre le Borussia Dortmund, le club qui a investi le plus d’argent ces dernières années, devra payer l’épique victoire 2-1 en Allemagne et devra le faire à huis clos en raison du coronavirus et de l’angine de Kylian Mbappe.

La situation sanitaire actuelle place l’équipe de France dans une position difficile face à un adversaire qui l’a nettement surclassé il y a trois semaines et qui compte cinq victoires consécutives. Si l’annonce que le match se jouera dans les tribunes désertes a déjà porté un coup au moral des troupes, elle a encore souffert lorsqu’on a appris que Mbappé, l’une de leurs étoiles les plus brillantes, pourrait manquer le match.

L’attaquant, qui a marqué 30 buts cette saison, a manqué la séance d’entraînement de lundi et n’était pas non plus présent mardi. Le club, qui a restreint la presse avec des droits sur tous les événements, par précaution en raison du coronavirus, a indiqué qu’il n’a pas connu d’amélioration dans les dernières heures de la gêne qu’il ressent dans la gorge, de sorte que sa participation est compromise.

L’Italien Marco Verratti, sanctionné, et avec le Brésilien Neymar sans le rythme de croisière qu’il a démontré plus tôt cette année. L’entraîneur allemand Thomas Tuchel peut choisir de jouer son ancienne équipe contre l’Argentin Mauro Icardi ou l’Espagnol Pablo Sarabia, l’Uruguayen Edinson Cavani semblant assuré d’une place dans l’équipe.

L’atmosphère est totalement différente au Borussia Dortmund. L’entraîneur Lucien Favre semble avoir trouvé une formule pour compenser le départ de Marco Reus – qui sera à nouveau absent demain en raison de problèmes musculaires – et aussi pour stabiliser l’équipe défensive là où l’équipe avait eu des problèmes auparavant.

Favre a parié sur une défense avec trois défenseurs centraux, Lukaszcz Piszczek, Mats Hummels et Dan-Axel Zagadou, et avec deux joueurs de flanc avant qui sont généralement Acraf Hakimi et Raphael Guerreiro et qui ont tendance à jouer en tant que joueurs de l’intérieur.

Le double pivot est formé par Axel Witsel et Emre Can qui, d’une part, aident l’équipe à contrôler le ballon et, d’autre part, apportent une contribution importante à la récupération du ballon. Avant le match de mercredi, du côté de l’offensive, Favre est confronté au dilemme de choisir entre Thorgan Hazard et Julian Brandt pour accompagner Jadon Sancho et Erling Haaland.

🗯 Lucien #Favre: „Natürlich ist ein Spiel ohne Zuschauer etwas völlig anderes. Vor allem für den Kopf der Jungs ist es ein großer Unterschied in der Vorbereitung auf die Partie. Aber das gilt ja für beide Seiten.“ #PSGBVB pic.twitter.com/0pFOSLdDvI — Borussia Dortmund (@BVB) March 10, 2020

Le hasard a fait un grand match lors de la victoire 2-1 à l’extérieur contre le Borussia Mchengladbach, avec un grand but inclus, ce qui parle en faveur du joueur belge qui avait fait le saut dans l’équipe de départ car Favre a choisi de réserver Jadon Sancho, qui n’est entré qu’en seconde période. Cependant, il est également vrai que la contribution de Brandt a été très importante tout au long de la saison.

Toutefois, le sélectionneur suisse a déclaré que son équipe sera consciente de l’ampleur du match qu’elle a entre les mains pour atteindre les quarts de finale si elle s’impose 2-1 au match aller. “Nous devons jouer intelligemment, faire un grand match sur la défensive aussi et être patients”, a-t-il déclaré.

PSG-Dortmund a huis-clos pour cause de Coronavirus

Le match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, prévu mercredi pour le deuxième tour de la Ligue des champions de l’UEFA, doit être joué à huis clos à la demande des autorités parisiennes afin d’éviter la propagation du coronavirus au public.

En application des mesures annoncées hier soir par le conseil de la défense, le préfet de police a décidé que le match PSG-Borussie Dortmund se jouera à huis clos”, a déclaré la préfecture de Paris.

L’équipe, dirigée par l’Allemand Thomas Tuchel, a annoncé que ceux qui avaient acheté leur billet pour le match seraient remboursés à court terme, et a exprimé sa gratitude pour la compréhension de cette mesure extraordinaire.

Lors du match aller sur le sol allemand, Dortmund s’est imposé 2-1 grâce à deux buts de la jeune sensation Erling Braut Haaland, tandis que la star brésilienne Neymar en a retiré un et a donné à l’équipe française l’espoir d’une revanche.

Le Parc des Princes ne sera pas le seul stade à fermer ses portes dans ce cas, car Valence-Atalante, prévue pour mardi, sera également jouée sans public et Barcelone – Naples, prévue pour la semaine prochaine, risque d’être touchée de la même manière.