Streaming: Rb Leipzig – Tottenham Hotspur en direct live | Champion League

Le paquet surprise du RB Leipzig aura une date historique lorsqu’il accueillera le Tottenham de José Mourinho en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Malgré leur immense supériorité sur le sol londonien, les “Red Bulls” n’ont pas réussi à prendre le match aller par un seul but, si bien qu’à domicile, ils voudront donner le coup de grâce à certains “Spurs” qui n’ont pas gagné lors de leurs cinq derniers matches.

L’équipe dirigée par l’innovateur Julian Nagelsmann a montré une légère baisse de performance en faisant match nul lors de ses deux derniers matchs, où elle n’a pu marquer qu’un seul but, sur les neuf qu’elle avait marqués lors de ses trois matches avant les deux nuls.

Le seul doute dans le club allemand est la forme de son buteur Timo Werner, qui a souffert d’un malaise au niveau des quadriceps qui l’a empêché d’être titulaire dans le match du week-end contre Wolfsburg, et qui, avec quatre buts, est le meilleur buteur de son équipe en Champions.

Tottenham a trop souffert de la blessure de leurs références dans l’attaque Harry Kane et Heung-Min Son, qui ne seront pas présents à la réunion de demain. Mourinho doit donc déplacer leurs pièces pour essayer d’obtenir un classement qui semble très compliqué. La RB Arena accueillera ce match tant attendu, dont le coup d’envoi sera donné à 14 heures, heure centrale du Mexique, et qui définira l’une des équipes qui se classeront parmi les huit meilleures de toute la scène européenne.

UN BLESSÉ DE PLUS

L’épreuve des blessures de Tottenham semble ne pas avoir de fin, le Néerlandais Steven Bergwijn ayant confirmé s’être fait une entorse à la cheville gauche.

“L’international néerlandais va maintenant subir une longue période de réhabilitation au cours de laquelle ses progrès continueront d’être évalués”, a rapporté l’équipe “spur”.

Le départ de l’ancien joueur du PSV rejoint ceux de l’Anglais Harry Kane et du Sud-Coréen Heung-Min Son, qui sont les piliers offensifs de l’équipe de “Mou”, qui ne compte plus que Lucas Moura et Erik Lamela comme attaquants nominaux.

Malgré l’épidémie du nouveau coronavirus, les huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Leipzig et Tottenham se dérouleront mardi en présence des spectateurs, a annoncé lundi la ville allemande.

“Cette décision ne s’applique qu’à ce seul match”, a déclaré Matthias Hasberg, porte-parole de la ville de Leipzig.

