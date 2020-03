Takumi Minamino réagit à la sortie de Liverpool en Ligue des champions après ses débuts

Le meneur de jeu japonais a fait sa première sortie européenne pour les Reds (Photo: .)

Takumi Minamino admet que c’était un sentiment doux-amer de faire ses débuts en Ligue des champions pour Liverpool alors que l’équipe quittait la compétition entre les mains de l’Atletico Madrid.

La star japonaise, qui avait joué en phase de groupes avec Red Bull Salzburg, n’était pas un remplaçant inutilisé lors du match aller à Madrid, mais est entré en jeu pour les dernières minutes de prolongation mercredi à Anfield, en remplacement de Roberto Firmino.

L’Atletico avait déjà marqué deux fois en prolongation à ce moment-là et en avait inscrit un troisième peu après, l’équipe espagnole infligeant une rare défaite à domicile à Liverpool, et Minamino était loin d’être satisfait de la façon dont les choses se passaient.

Parlant de sa brève apparition, il a déclaré aux journalistes: «Je ne peux pas dire que ce fut une bonne expérience pour moi.

“Je ne suis plus si jeune. Je voulais produire quelque chose. »

Il a ajouté: «La phase à élimination directe est tellement différente de la phase de groupes – qualité, intensité, tactique. Maintenant, je veux juste contribuer à gagner la Premier League. »

Minamino a parlé de ses difficultés à s’adapter à Liverpool la semaine dernière, déclarant sur le site officiel du club: «Au cours des trois derniers mois, il y a eu des domaines dont je suis très content. Mais personnellement, j’aimerais contribuer davantage aux buts et aux aides – j’ai très faim à ce sujet.

«Je ne sais pas vraiment combien il me reste à apprendre. Mais jour après jour, j’ai l’impression de comprendre son [Klopp’s] philosophies et je vais mieux.

«Je dois montrer des résultats. Je pense que c’est très important pour gagner la confiance des coéquipiers et la confiance des supporters. Je pense que c’est une chose très importante que je dois accomplir.

«Je suis dans ce club depuis trois mois et je n’ai pas joué beaucoup de matchs et mon temps de jeu n’est pas tellement – mais ce n’est pas une bonne excuse.

«Afin de faire appel à mes coéquipiers et [for them to] comprendre ce que je suis bon, je dois faire ce que je dois vraiment faire.

“Je pense que je suis toujours [learning] pour bien comprendre l’équipe, mais je déteste encore attendre. Afin d’avoir un impact instantané et d’apporter une contribution à l’équipe, je fais de mon mieux tous les jours.

“Je n’ai que des chances limitées mais quand le manager a besoin de moi, je dois montrer les résultats de ses attentes.”

