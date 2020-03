Tangana après une entrée d’Emre Can à Neymar!

Le duel entre PSG et Borussia Dortmund il a fourni une fin antisportive. Après un début propre, avec très peu de problèmes pour l’arbitre anglais Anthony Taylor, le match a été assombri avec moins de cinq minutes à jouer pour le coup de sifflet final.

Avec 2-0 sur le tableau de bord et les Allemands ont lancé l’attaque pour chercher le but qui a forcé la prolongation, Neymar a volé une balle dans le champ adverse et a lancé une contre-attaque. L’arrière non protégé, Emre Can Il l’a arrêté avec une faute expéditive sur la ligne de touche. Le coup ne s’est pas bien passé avec le Brésilien qui a affronté l’Allemand. Après un bref échange d’insultes, Peut légèrement poussé un Neymar qui est allé au sol.

Puis la bagarre a commencé. Les joueurs du PSG, avec le capitaine Marquinhos En tête, ils sont allés chercher l’Allemand. Zagadou Il est venu à sa défense et un essaim de coups, des secousses de la chemise et des échanges d’insultes se sont rapidement formés. Taylor Il l’a regardé de loin. Lorsque les eaux se sont calmées, l’arbitre a montré le carton rouge à Emre Can et le jaune Dis Marie, qui a rejoint le parti depuis le banc.