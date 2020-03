Thomas Muller se moque de l’Arsenal après le doublé de Serge Gnabry contre Chelsea

Serge Gnabry et Thomas Muller combinés pour tourmenter Chelsea (Photo: .)

Thomas Muller a pris un coup effronté à Arsenal après que Serge Gnabry a maintenu son record phénoménal à Londres avec un doublé formidable dans la victoire 3-0 du Bayern Munich contre Chelsea à Stamford Bridge.

La jeune équipe de Frank Lampard à Chelsea a réussi à garder le Bayern à distance jusqu’à la mi-temps, mais les vannes se sont ouvertes après la pause et Gnabry a ouvert le score à la 51e minute grâce à une réduction exquise de Robert Lewandowski.

Gnabry a doublé son score avec une finition composée à peine trois minutes plus tard avant que la frappe de Lewandowski ne place le Bayern à une distance touchante des quarts de finale de la Ligue des champions.

Pour ajouter aux malheurs de Chelsea, Jorginho sera absent à l’Allianz Arena après avoir ramassé une réservation pour dissidence et le carton rouge de Marcos Alonso – pour avoir frappé Lewandowski avec son bras – le exclut également du match retour.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Mais mardi soir, il appartenait sans aucun doute au Bayern et à l’ancien homme d’Arsenal, Gnabry, dont l’accolade l’a porté à 17 buts en 30 matches toutes compétitions confondues pour le Bayern ce trimestre.

Remarquablement, ses cinq buts en Ligue des champions (quatre contre Tottenham et deux contre Chelsea) sont venus à Londres cette saison – c’est le même nombre qu’Alexandre Lacazette a réussi dans la capitale cette campagne.

Après le match, Sky Allemagne a demandé à l’attaquant du Bayern Muller: «Serge Gnabry a marqué lors de ses six derniers matchs à Londres. C’est fou, non? »

Muller a répondu: «Ouais, Arsenal se demande peut-être ça!

“Je suis heureux qu’il marque autant de points à Londres maintenant et pas il y a cinq ans, car si c’était le cas, il ne serait probablement plus avec nous maintenant.”

Présentateur de Sky Germany: «Serge Gnabry a marqué lors de ses six derniers matchs à Londres. C’est fou, non? »

Thomas Müller: «Oui, Arsenal se demande peut-être cela.» Pic.twitter.com/2mn5rVfy0x

– Archie Rhind-Tutt (@ archiert1) 25 février 2020

Gnabry insiste sur le fait que le Bayern ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers, mais un tampon de trois buts leur donne «confiance» avant le match retour.

‘Je fais certainement [enjoy coming back to London]. J’ai beaucoup d’amis ici. Beaucoup d’entre eux étaient dans les tribunes ce soir et je pense qu’ils me donnaient une bonne puissance », a déclaré l’Allemand à BT Sport.

«Trois buts devraient nous donner beaucoup de confiance. Nous devons être prêts pour le match retour et nous ne pouvons pas le prendre assez au sérieux. Il est toujours ouvert mais je pense que nous avons un bon avantage.

«Je pense que nous savions que nous devions être patients. Nous avions le jeu sous contrôle en première mi-temps. Je pense que nous avons eu quelques occasions avec Lewa et Thomas et que nous ne les avons pas saisies. Mais sachant que nous devons être patients et que nous aurions nos chances et à la fin nous les avons prises.

“Nous avons vu la saison dernière avec Liverpool battre Barcelone, nous savons que nous devons être prudents et concentrés.”

Londres encore rouge .. #FCB pic.twitter.com/3108THrtzv

– Serge Gnabry (@SergeGnabry) 25 février 2020

Après la victoire éclatante du Bayern, Arsène Wenger a expliqué que la tendance de Gnabry à rechercher la «voie facile» était la raison pour laquelle il n’avait pas réussi à passer à Arsenal.

“Il n’a pas vraiment de limites, c’est plus combien il veut souffrir”, a déclaré l’ancien entraîneur-chef d’Arsenal sur beIN SPORTS.

«Parce qu’il a du rythme, de la puissance, des capacités techniques, il est très intelligent, parfois il cherche la voie facile dans le football. C’est ça son problème. Il en manquait un peu.

«Je l’ai donné à West Brom, ça n’a pas marché du tout. En toute honnêteté, je pense que nous avions un accord avec lui, mais le Bayern l’a volé au Werder Bremen.

Plus: Football



«C’est un bon joueur. Il a des capacités individuelles et collectives. Nous avions un accord avec lui, mais comme il ne jouait pas à West Brom, je l’ai laissé partir avec les U21 cet été avec l’équipe nationale allemande et il a très bien fait bien sûr.

«Nous l’avions préparé pour que nous signions son nouveau contrat, mais soudain, il a voulu aller au Werder Brême.

«Mais ce n’est pas le Werder Brême qui l’a acheté, c’est Munich qui l’a acheté. Parce que six mois ou moins d’un an plus tard, il a déménagé de Brême au Bayern, mais c’était déjà chose faite.

“Il était à la fin de son contrat et nous pensions qu’il allait rester parce qu’il avait dit qu’il resterait.”

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Michael Ballack sympathise avec Mason Mount après la défaite de Chelsea contre le Bayern Munich