Transfer Talk – Arsenal Napoli envisage de se tourner vers Allan Saint-Maximin de Newcastle

La pandémie de coronavirus a rendu la fenêtre de transfert estivale incertaine, mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

Saint-Maximin un homme recherché

Ailier de Newcastle United Allan Saint-Maximin est un objectif de transfert pour Arsenal et Napoli, selon Le10Sport.

Le joueur de 23 ans a marqué quatre buts et ajouté sept passes décisives dans toutes les compétitions lors de sa première saison en Angleterre après la signature de Saint-Etienne, et une telle forme a vu un certain nombre de clubs envisager une offre pour ses services. Le Paris Saint-Germain serait également intéressé par le Français.

Saint-Maximin a encore cinq ans pour son contrat, et Newcastle ne serait pas disposé à écouter les offres inférieures à 30 millions de livres sterling.

Les représentants de tous les clubs intéressés auraient pris contact avec Saint-Maximin, bien qu’aucun n’ait encore pris de décision officielle.

La belle forme d’Allan Saint-Maximin pour Newcastle United fait monter les sourcils de Londres à Naples. Serena Taylor / Newcastle United via .

L’Inter espère que Martinez restera dans les délais

L’Inter Milan espère un attaquant Lautaro Martinez évitera de déménager à Barcelone et acceptera à la place un nouvel accord lorsque sa clause de libération expirera mardi, selon Tuttosport.

L’attaquant argentin a été lié à un déménagement au Camp Nou pendant la majeure partie de 2020, et il a une clause de libération dans son contrat de 97 millions de livres sterling qui ne peut être activée que par des clubs non italiens d’ici mardi.

Et avec seulement deux jours restants de son contrat actuel, l’Inter espère que la date limite passera, leur permettant d’offrir à l’attaquant une nouvelle offre améliorée.

On dit que l’Inter tentera de doubler le salaire de Martinez de 2,5 millions de livres sterling par an à 5 millions de livres sterling.

Barcelone souhaite vivement associer Martinez à Lionel Messi dans la recherche d’un remplaçant à long terme pour Luis Suarez. Cependant, étant donné l’incertitude financière actuelle au milieu de la pandémie, ils ont du mal à trouver un moyen de financer une offre tangible pour le joueur de 22 ans, et l’Inter n’a pas voulu bouger sur le prix.

La Juve envisage de déménager à Jorginho

La Juventus envisage un changement pour le milieu de terrain de Chelsea Jorginho, selon Calciomercato.

Jorginho est tombé dans l’ordre hiérarchique à Stamford Bridge et n’a participé à aucun des cinq derniers matchs des Blues, dont l’équipe de Frank Lampard a gagné quatre et n’a perdu qu’une seule fois.

Le patron de la Juve, Maurizio Sarri, est connu pour être un grand fan du Brésilien, après l’avoir entraîné à Stamford Bridge ainsi qu’à Napoli. On pense que Chelsea voudrait 50 millions d’euros, bien que ce chiffre soit considéré comme trop élevé par les dirigeants du championnat italien.

Il y a beaucoup de temps pour négocier, mais la Juve pourrait également envisager d’utiliser un joueur comme un poids pour réduire le coût, avec Douglas Costa, Federico Bernardeschi et Alex Sandro toutes les options.

Jorginho veut jouer plus de football en équipe première et il aurait probablement cette opportunité sous son ancien patron.

Tap-ins

– Marca dit que les clubs européens ont été mis en alerte rouge après Mario Mandzukic a annulé son contrat à Al-Duhail pour devenir un agent libre. L’attaquant a rappelé le temps de son déménagement au Qatar après seulement six mois. Le joueur de 34 ans a rejoint le club de la Juventus en janvier et a marqué un but en sept matchs, mais il a résilié son contrat par consentement mutuel. Manchester United était lié à Mandzukic avant de signer Odion Ighalo.

– Barcelone veut vendre Ivan Rakitic avant qu’il ne puisse partir en transfert gratuit l’année prochaine, et le club catalan est même prêt à réduire ses frais pour forcer sa sortie cet été. Sport rapporte que Rakitic n’est pas pressé de partir et qu’il est heureux de voir son contrat, c’est pourquoi le Barça espère qu’une baisse des prix facilitera son départ. Séville est actuellement le favori pour signer le Croate.