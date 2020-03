Tuchel et le PSG y jouent avec le grand doute de Mbappé

Première «finale» de la saison pour le PSG. Le projet milliardaire de Nasser Al-Khelaïfi est à nouveau en échec en Europe. Depuis son arrivée dans la capitale parisienne en 2011, le Sheikh Qatar a réussi à classer son équipe en continu dans la première compétition continentale. Mais loin de s’approcher du «orejona» souhaité, il se distancie chaque année davantage. Il est resté quatre fois dans les trimestres, entre 2013 et 2016, et ils ont déjà été trois d’affilée au deuxième tour. Un bilan plus que médiocre compte tenu des investissements du club pour conquérir la Ligue des champions. Ce mercredi vivra un nouveau chapitre avant la Dortmund Cela peut se terminer par le nième échec.

03/11/2020 à 07:56

CET

Roger Payró

La vérité est que le 2-1 concédé en Allemagne est le moindre de ses problèmes. Ce n’est pas un résultat défavorable impossible à retracer. Oui, il sera plus difficile de faire face au rendez-vous avec le grand doute de Mbappésans sanctionné Meunier et Verratti et dans un Parc des Princes vide par le coronavirus. L’attaquant français souffre d’une boîte d’angine ce qui l’a empêché de faire de l’exercice avec ses coéquipiers lundi et mardi. Il est même devenu le test de coronavirus, bien qu’il soit négatif selon «RMC Sport». Ce serait une absence très importante pour un Thomas Tuchel qui pourrait vivre son dernier match européen avec le PSG. Et est-ce L’Équipe garantit que le club a la décision de se passer de ses services Si cette égalité n’est pas dépassée.

Beaucoup de pression pour l’entraîneur allemand, qui pourra au moins compter sur Thiago Silva. Le Brésilien a raccourci les délais et sa blessure à la cuisse fait partie de l’histoire. Si finalement Mbappé n’est pas du match, Sarabia serait choisi pour accompagner la poudre à canon de Neymar, Di María et Cavani dans le 4-4-2 que Tuchel concevra.

Lancement d’un Dortmund

La seule bonne nouvelle pour le PSG, même si elle peut se retourner contre lui, c’est que arrivera plus reposé que son rival. Le report de sa fête contre Strasbourg par le coronavirus l’a libéré un week-end où Dortmund a eu un test exigeant lors de sa visite à Gladbach. Cependant, et comme d’habitude dans ses derniers engagements, La photo de Lucien Favre s’est soldée par une victoire. Déjà cinq d’affilée avec un bilan de onze buts en faveur et seulement deux contre.

L’équipe ‘borusser’ aspire à revenir sur quelques trimestres de la Ligue des champions, phase qui n’a pas été activée depuis le 16/17 quand il est tombé à Monaco dans un match nul marqué par l’attaque de l’équipe avant le match aller. Ce sera vital maintenir une force défensive qu’il a trouvé dans les derniers duels. Les victimes déjà connues de Reus et Delaney Ce sont les seuls pour le match. La question principale de Favre est de décider ci-dessus le compagnon de Sancho et Haaland. Brandt et Hazard se battent pour une place.

Compositions probables:

PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Disons Maria, Gueye, Marquinhos, Neymar; Cavani et Mbappé

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Witsel, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard; et Haaland

Arbitre: Anthony Taylor (Inglaterrra)

Stade: Parc des Princes de Paris (à huis clos).

Heure: 21.00