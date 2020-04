“Un club pourrait jouer les coupes d’Europe même s’il ne se joue pas”

Michele Uva, vice-président de l’UEFA, a déclaré vendredi que son corps permettrait aux clubs qualifiés pour les coupes européennes de cette année de continuer à concourir même si le différend de leurs ligues nationales était définitivement exclu.

04/03/2020

CEST

EFE

Uva a insisté sur le fait que la priorité absolue de l’UEFA est la “santé publique”, mais a volonté de votre corps de terminer la saison, si nécessaire en juillet et août, dans une interview publiée ce vendredi par le journal italien “La Gazzetta dello Sport”.

Il a considéré “une énorme réussite” l’accord intervenu mercredi dernier avec les 55 fédérations qu’il représente pour prolonger la saison jusqu’à cet été, si la pandémie de coronavirus le rend nécessaire, et a donné sa disponibilité pour un club, s’il a l’autorisation du gouvernement de son pays, disputent les coupes européennes même si sa ligue finit par abandonner.

“Si un championnat n’est pas joué par un décret gouvernemental qui empêche l’activité sportive, un club ne pourra pas jouer en Europe. S’il y a une possibilité de s’entraîner et de concourir, même si la ligue est exclue, un club peut participer aux coupes européennes“a déclaré Uva.

“La volonté des fédérations et ligues nationales est de rejouer. Nous raisonnons sur cette volonté commune et non sur les exceptions (ligues abandonnées) “, a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, les ligues majeures européennes ont été suspendues et la Pro League, le championnat de Belgique, envisage sérieusement d’abandonner définitivement la saison et de couronner Bruges, championne numéro un lorsque le tournoi a été interrompu mi-mars.

Uva était fière de la accord conclu avec ses 55 fédérations et le considérait comme une véritable réussite politique.

“L’UEFA est composée de 55 fédérations et doit prendre en compte différents points de vue, au niveau sportif comme sanitaire. La situation en Espagne est différente de celle de la Suède ou de la Norvège. Avoir réussi à être d’accord avec tous les partis et à l’unanimité dans les décisions est une énorme réussite politique. L’UEFA a réalisé ce que l’Union européenne ne pouvait pas faire “, a-t-il déclaré.

Uva a également indiqué que l’UEFA confirmera les règles du fair-play financier, qu’elle considère comme essentielles pour le football, mais réduira temporairement les exigences à respecter dans le budget 2020-2021.

“Le fair-play financier a permis au système de passer de pertes de 1,7 milliard à des gains de 141 millions en seulement huit ans. Il ne peut pas être annulé, mais il est nécessaire de prendre en compte les problèmes causés par le coronavirus et d’adapter momentanément la réglementation. Nous ne demanderons pas le budget 2020-2021 comme document nécessaire “, a-t-il expliqué.