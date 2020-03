Un journaliste revient de couvrir des champions avec un coronavirus

Un journaliste sportif de 44 ans qui s’est rendu à Milan pour diffuser le match de Ligue des champions Atalanta-Valence est le deuxième entré par coronavirus en Communauté valencienne, en l’occurrence à l’hôpital clinique de Valence, où il espère être renvoyé dans les prochaines heures, des sources de son environnement ont confirmé à l’EFE.

Le ministre de la Santé de la Generalitat, Ana Barceló, a expliqué pour sa part que cet homme reste “isolé” mais “va bien”, a voyagé avec sa famille en avion à Pise puis en voiture à Milan, où il était dans le jeu de Ligue des Champions 19 février.

Mardi dernier, il a commencé à présenter les premiers symptômes et le matin de ce jeudi, la présence du virus a été confirmée, comme Barceló l’a expliqué lors de sa visite à l’hôpital de La Plana, à Vila-real (Castellón), où le premier reste cas de coronavirus COVID-19 détecté dans la Communauté de Valence.

Quant à savoir si le match retour sera joué Ligue des Champions, prévu pour le 10 mars, Barceló a assuré qu’ils n’étaient pas compétents, car c’est l’autorité italienne qui doit autoriser le départ ou non de l’équipe ou des supporters, et le ministère de la Santé est au courant de ce match.

Il a expliqué que lundi, sachant que Milan était une zone touchée, une lettre a été envoyée au Valencia CF pour envoyer aux fans une série de directions, et la même chose a été faite aux entrepreneurs de chaussures qui s’étaient rendus à la Foire internationale. tenue à Milan

“Nous sommes en contact avec d’autres personnes qui sont allées à la fête, et certaines sont en cours de test”, a expliqué le ministre, qui a souligné que le “système a fonctionné” et des personnes qui ont voyagé avec les fans et répondu aux paramètres. -fièvre, toux ou difficultés respiratoires- nous ont contactés. “

