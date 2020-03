Valence vs Atalanta: centre de propagation du coronavirus | Ligue des champions

Alors qu’en Chine tout a été suspendu à cause du coronavirus, en Europe ils ont peu réfléchi à cette situation et c’est pourquoi toute la vie dans les différents pays s’est poursuivie sans aucun problème. Cependant, cela pourrait être un problème, comme analysé en Italie.

Francesco Le Foche est professeur de rhumatologie en sciences biomédicales à l’Université de La Sapienza, qui s’est entretenu avec Il Corriere dello Sport et, afin d’expliquer la contagion rapide de ce problème, s’est concentré sur le match entre Atalanta et Valence, par Champions, qui s’est joué à Bergame le 19 février et s’est terminé 4-1 en faveur des Italiens.

«Cela fait un mois depuis ce match. Les temps sont pertinents. La congrégation de milliers de personnes, à deux centimètres les unes des autres, encore plus associée aux manifestations compréhensibles de l’euphorie, des cris, des étreintes, a peut-être favorisé la réplication virale “, a-t-il déclaré.

“Je fais référence à une expulsion à grande vitesse de grosses particules virales des voies respiratoires supérieures, de la bouche et du nez. Nous parlons de l’accent collectif d’un parti historique. Je dois imaginer que presque tout le monde est allé à ce match, probablement même asymptomatique et fiévreux “, a-t-il ajouté.

Comme expliqué par ce média, les habitants de Bergame se caractérisent par leur grande main-d’œuvre et leur faible attitude de repos, ce qui aurait pu conduire à l’infection d’un groupe de personnes, mais continuer à infecter normalement d’autres citoyens de différentes régions.

L’accent de ce problème pourrait être mis sur ce match en raison de ce qui précède et parce que les joueurs de Valence et 35% du personnel ont été testés positifs pour cette pandémie, une situation qui aurait découlé de ce match.

Cependant, le médecin a noté que “ce virus continuera de se propager” et qu’il faut donc faire preuve d’une extrême prudence dans d’autres pays car “si le virus tombe en Italie, la tendance est à sa croissance en France, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre”.