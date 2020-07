Vardy de Leicester marque le 100e but de Premier League contre Crystal Palace

11 h 41 HE

Jamie Vardy a marqué son 100e but en Premier League samedi alors que Leicester City battait Crystal Palace 3-0.

Le joueur de 33 ans a marqué deux fois pour aider Leicester dans sa quête pour assurer le football européen et une place dans le top quatre.

La frappe de Vardy à la 77e minute a marqué son 100e but et l’attaquant a encore ajouté à son décompte avec un but de temps d’arrêt à 95 minutes.

Kelechi Iheanacho a ouvert le score à la 49e minute pour donner l’avance à Leicester.

Vardy a commencé sa carrière à Fleetwood Town en dehors de la ligue et avait 25 ans avant de rejoindre Leicester City.

Vardy a signé pour Leicester en 2013 pour 1 million de livres sterling, des frais de transfert de record non liés à la ligue.

Il a été essentiel à la victoire surprise de Leicester City en 2015-16, marquant 24 buts et terminant la saison à seulement un but derrière le vainqueur du Golden Boot Harry Kane. Vardy a également remporté le prix du joueur de football des écrivains de l’année.

Il avait 27 ans lorsqu’il a marqué son premier but en Premier League – lors de la victoire 5-3 de Leicester contre Manchester United en 2014 – qui est le plus âgé de tous les joueurs autres que Ian Wright, qui avait 29 ans quand il a inscrit Arsenal en 1992 en route vers 113.

Vardy est en tête du classement de la Premier League avec 20 buts, deux buts devant Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal et trois devant Danny Ings de Southampton.